Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Hemşire ve Ebeler Sendikası (KTHES) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), nakil tüzüğüne uyulmadığı ve hastanede eksik sağlık ve teknik personel kadrolarına istihdam yapılmadığı gerekçesiyle 09.00-12.00 saatleri arasında Cengiz Topel Hastanesi'nde, acil servis ve hemodiyaliz servisi hariç tüm birimlerde 3 saatlik uyarı grevi yaptı.

Eyleme MEMUR-SEN de destek verdi.

Sendikalar, açıklamalarında, Kamu Sağlık Çalışanlarının Nakil İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslar Tüzüğü’ne göre Ekim 2019 tarihinde Nakil Kurulunun toplandığı, Cengiz Topel Hastanesindeki hemşire eksikliği nedeniyle ilan edilen 2 hemşire nakili yerine 1 hemşire 1 de hemodiyaliz teknikeri gönderilmesi kararının alındığı hatırlattı.

Yapılan açıklamalarda, sorunun çözülmemesi halinde eylemlerin daha da genişletilerek sertleştirileceği uyarısında da bulunuldu.

Atan: 80 bin kişinin sorunu

KAMUSEN Başkanı Metin Atan, laboratuvar, diyaliz ve röntgen bölümlerindeki teknisyen eksikliğine işaret ederek, bunun Lefke ve Güzelyurt bölgelerinde yaşayan 80 bin kişinin sorunu olduğunu belirtti.

Atan, makam ve bakanlığın kararlılık ve irade istediğini söyleyerek, Nakil Kurulu kararlarına uyulmaması halinde eylemlerin şeklinin değişeceğini belirtti.

Özgöçmen: Siyasi popülizm yerine icraat yapın

Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı Ali Özgöçmen de, hem nakil tüzüğüne uyulmayıp gerekli yerlere teknik elemanların alınmaması hem de hemşire eksikliği nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaç adına gerekli adımların atılmaması dolayısıyla eylemin düzenlendiğini belirterek, iktidarı “siyasi popülizm yerine icraat” yapmaya çağırdı.

Özgöçmen, bakanlığı, Nakil Tüzüğünün ve 6/2009 sayılı yasanın ilgili maddesinin gereğini uygulamaya ve Cengiz Topel Hastanesinin sesine kulak vermeye davet etti.

Bengihan: Tüm hastanelerde kaliteli hizmet sorunu var

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, Sağlık Bakanlığı’nı Nakil Kurulunun kararlarına uymaya çağırırken, hükümete de “kendi iç çekişmelerini, ahbap çavuş ilişkilerini ve koltuk kavgalarını bırakarak sağlıktaki sorunlarla ilgilenmesi” yönünde çağrısı yaptı.

Pandemi döneminin gerek sağlık çalışanlarının fedakârlıkları, gerekse halkın duyarlılığıyla en az zayiatla atlatıldığını belirten Bengihan, hem olası ikinci bir dalgaya hazır olunması, hem de halkın layık olduğu daha iyi bir sağlık hizmetine ulaşabilmesi için pandemi hastanesi, solunum cihazları ve eksik hemşire, doktor ve kamu sağlık çalışanı istihdamlarının yapılmasının önemine işaret etti.

Bengihan, istihdama gitmeden mevsimlik işçi alımı yapıldığını anlatarak, söz konusu kaliteli hizmet sorununun sadece Cengiz Topel’de değil tüm hastanelerde yaşandığının ve sağlık uzmanlarının da bunları dile getirdiğinin altını çizdi.

“Sağlık Bakanının mevcut süreci iyi yönetemediğinin bir diğer göstergesinin de Covid-19 Koordinasyon Konseyi’nde yaşanan istifalar olduğunu” kaydeden Bengihan, sendikaların üzerinde durduğu eksikliklerin halk ve toplum sağlığı açısında elzem olduğunu vurguladı.

Bengihan, bugünkü eyleme duyarsız kalınması halinde gelecek Çarşamba daha toplu ve daha etkili eylem şekline geçeceklerini belirterek, bahsedilenlerin sadece belli bir süre için ihtiyaçları gidereceğine, sağlıktaki sorunları bitirmeyeceğine işaret etti.