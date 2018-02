“Tüm görüşmeler devlet arşivinde”

Meltem SONAY

Dışişleri Bakanı Özersay: Diplomasi yoluyla hareket edildi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, dış politikada da, iç politikada da halkın menfaatleri söz konusu olduğunda, asgari müşterekte birleşmek gerektiğini belirtti.

Tatar’ın hidrokarbon yatakları konusunda Kıbrıs Türk tarafının Türkiye ile attığı adımların başarılı olduğu yönündeki tespitine teşekkür eden Özersay, kendileri için doğalgaz konusunun sadece maddi anlam taşımadığını kaydetti.

Özellikle doğal gaz konusunda Kıbrıs Rum tarafının tek yanlı yaklaşım sergilediğini anlatan Özersay, son dönemde attıkları adımlardan bahsetti.

Kıbrıs adası etrafında doğal zenginliklere ilişkin tartışmalı deniz yetki alanı bulunduğunu kaydeden Özersay bunun uluslararası hukukta alışıldık bir durum olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk halkının adanın etrafındaki doğal zenginliklerin tamamında hakkı olduğunun tartışmasız olduğunu kaydeden Özersay, attıkları adımların Kıbrıs Türk halkının iradesinden hareketle atıldığını kaydetti.

Özersay, geçmişte daha farklı açıklamalar olsa da son yaşanan tartışmada Kıbrıs Türk tarafının da, Türkiye’nin de güç kullanımı üzerinden adım atmadığını, diplomasi yoluyla hareket edildiğini belirtti.

2001 yılında Kıbrıs Rum tarafının Mısır ile münhasır ekonomik bölge anlaşması yaptığını hatırlatan Özersay, bunun Annan Planı döneminde de gündeme geldiğini ve bu konuya şerh düşüldüğünü söyledi.

Tutum değişimi…

Kıbrıs Türk tarafının Rum tarafının tek yanlı eylemleriyle ilgili ilk günden beri tutum geliştirdiğini anlatan Özersay, bu konudaki tutarlılığın önemine işaret etti.

2011 yılından itibaren Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye Cumhuriyeti açısından deniz yetkileri konusunda bir paradigma değişimine gidildiğini anlatan Özersay, “ Siz bizimle oturup konuşmazsanız sizin yaptığınız türden eylemleri biz de yaparız” paradigmasına geçildiğini söyledi.

Özersay ikinci paradigma değişikliğinin ise TC-KKTC arasındaki kıta sahanlığı sınırlandırma anlaşması olduğunu dile getirdi.

Rum tarafının ruhsatlandırdığı alanda ilgili şirketin arama yapmasını sağlayamadığını, o alanda fiili kontrole sahip olmadıklarının ortaya çıktığını dile getiren Özersay bunun önemine işaret etti.

Özersay bu noktada yaşanan gelişmelerin fırsata dönüştürülebileceğini anlattı.

Deniz yetki alanlarıyla ilgili çatışmacı olmadan, caydırıcı bir şekilde hareket etmeye devam etmek gerektiğini kaydeden Özersay, gerekirse iki taraflı bir münhasır ekonomik bölge sınırlandırma anlaşmasının gündeme gelebileceğini belirtti.

“Tüm görüşmeler devlet arşivinde”

Kudret Özresay, sondaj konusunda yaptığı görüşme konusunda sorulan bir soru üzerine, tüm görüşmelerin devlet arşivinde bulunduğunu, tutanakların usule ve teamüle uygun şekilde ilgili makamlarla paylaşıldığını dile getirdi.

Özersay, başka bir soru üzerine, Türkiye ile yapılan uluslararası anlaşma niteliğindeki kıta sahanlığı anlaşmasının tüm hükümetleri bağladığını vurguladı.

Kıbrıs Türk tarafının süreç içerisinde bir aktör olmasının önemine değinen Özersay, resmin bütününe bakmadan “aktör değil figüran” sözlerini eleştirerek, bu konuda hassas davranılmasını istedi.

Hasipoğlu: “Özersay’ın İtalya ziyaretini haberlerden öğrendik”

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu “Petrol krizi ve Meclis’teki yazılı olmayan kurallar” hakkında konuşma yaptı.

Petrol krizinin Derviş Eroğlu’nun Cumhurbaşkanı olduğu dönemde başladığını, o dönemde ilk pozisyonun ortaya konduğunu anlatan Hasipoğlu, o dönemde yaşanan gelişmeleri özetledi.

O dönemdeki duruşun hala devam ettiğini, bu duruş devam ettikçe olaya hiçbir itirazları olmayacağını kaydeden Hasipoğlu, hükümet programında neden Kıbrıs sorunu yer almıyor diye sorduğunda, kendisine konunun Meclisle birlikte ele alınacağı bilgisi verildiğini anlattı.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın İtalya ziyaretini haberlerden öğrendiğini söyleyen Hasipoğlu bu durumu eleştirdi.

Hasipoğlu, Özersay’ın devleti boşu boşuna zarar uğrattığını, Meclise bilgi de vermediğini kaydederek, “Gitsek de bir sonuç elde edilse, Meclise de bilgi verilse anlarım. Bizim eleştirimiz bu türlü gizli işleredir” dedi.

Milletvekili Doğuş Derya’nın yemini konusunda da değinen Hasipoğlu, Derya’nın hükümet programı konuşulurken Zorlu Töre’ye hakaret ettiğini ifade ederek, “Meclis Başkanı Sayın Töre’yi 9 kere uyardı. Derya’yı ise hiç uyarmadı. Meclis Başkanı’nın tarafsız olmasını beklerim. Biz bunların yaşanmasını istemiyoruz. Kimsenin kimseye hakaret etmeye hakkı yoktur” dedi.

Hasipoğlu, Meclis Başkanlığı’nın her iki konuda karar üretmesini istedi, “Menfi bir teamül oluşturmayalım” ifadelerine yer verdi, herkesi birbirine saygılı olmaya çağırdı.

Başbakan Erhürman: “Dışişleri Bakanı hükümetin bilgisi dahilinde Kıbrıs Türk halkının iradesini ortaya koydu. Koymaya da devam edecek”

Başbakan Erhürman, “Hükümetin hiçbir yetkilisi, ‘Kıbrıs konusunu hükümet programına yazmadık, çünkü her şeyi Meclise paylaşacağız’ demedi. Bu zaten tutarlı bir laf değil” şeklinde konuştu.

Başbakan, Hasipoğlu’ndan bu açıklamayı Meclis tutanaklarından bulup göstermesini isteyerek, “4 parti olarak Kıbrıs konusunun çözümü konusunda fikrimiz farklıdır, fikirlerimizi savunmaya devam edeceğiz, o nedenle hükümet programına bu konuyu koymadık’. Bunu 50 bin defa söyledik” dedi.

Erhürman, Özersay’ın İtalya ziyaretiyle ilgili vekalet prosedürü yapıldığını, elektronik imza da atıldığını belirtti.

Başbakan, “Ne Dışişleri Bakanım ne hükümetim şirkete yetki devri yapmadı, zaten şirkete yetki devredilemez. Bu hukukta mümkün değil” dedi.

Başbakan, Dışişleri Bakanının İtalya’daki görüşme konusunda hem kendisine hem de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya an be an bilgi verdiğini kaydetti.

Erhürman’ın açıklamaları sırasında zaman zaman ana muhalefet sıralarından sesler yükseldi.

Başbakan Erhürman, “Sayın Dışişleri Bakanı hükümetin bilgisi dahilinde Kıbrıs Türk halkının iradesini ortaya koydu. Koymaya da devam edecek” şeklinde konuştu.

Konuşmasında, Meclis içtüzüğine de işaret eden Erhürman, “Bunlarla ilgili şikayeti olanlardan beklentim şikayetlerini hedef seçerek değil, objektif yapmalarıdır” dedi.

Bu sırada yeniden muhalefetten ses yükseldi.

Erhürman, “Ben,‘birine gerizekalı demenin doğru olmadığını söyledim. Ama bunu söylerken, Meclis’te kağıt atılmasını da söyleyeceksiniz. Hatırlama seçici olmayacak. Objektifliğe ve samimiyete ancak böyle inanırım” şeklinde konuştu.

Arıklı, kürsüde konuşma yapan başbakana sordu: “Derya’nın yemini geçerli mi?

YDP milletvekili Arıklı, kürsüdeki Başbakana “Doğuş Derya’nın yemini geçerli mi?” diye sordu.

Başbakan, yemin metninin doğru okunduğunu söyledi.

Arıklı’nın yerinden yorumu üzerine Başbakan, “Yeniden seçim olursa, yemin günü YDP milletvekilleri buradan 5 dakika boyunca slogan atacaklarmış. Halk da bunu isterse sizi seçer. Beni niye tehdit ediyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Uluçay uyardı: “Hep birlikte çalışmalıyız”

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakanın konuşmasından sonra Genel Kurul çalışmalarının verimli hale getirmek için hep birlikte çalışılması gerektiğini söyledi.

Tatar, Dış İşleri Bakanı Özersay’dan bilgi istedi…

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ersin Tatar “Dışişleri ve Kıbrıs Meselesi” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Kıbrıs meselesinin bir egemenlik paylaşımı meselesi olduğunu dile getiren Tatar, doğal gaz arama konusuna da değindi.

Tatar Sunday Mail gazetesinde çıkan bir habere işaret ederek, haberde Türkiye’nin kararlı olduğu yorumunun yer aldığını kaydetti. Kıbrıs Rum gazetelerinden birinin “biz Kıbrıs Türk halkının haklarını gasp ettik” dediğini söyleyen Tatar, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin kararlı duruşunun sonuç vermeye başladığını dile getirdi.

Tatar, denizlerde bulunacak zenginliklerin Türkiye üzerinden pazarlanmasının çok daha fizibilite olduğunu, bu bağlamda Kıbrıs sorununun çözümünün önemli olduğunu kaydetti.

Münhasır ekonomik bölge ilanında bölge ülkelerinin onayının önemli olduğunu dile getiren Tatar, Kıbrıslı Türklerin haklarını sonuna kadar savunması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs konusu hakkında Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’dan bilgi isteyen Tatar, Özersay’dan ulusal dava hakkında gereğini yapmasını beklediklerini, dirayetli durmalarını istediklerini kaydetti.

Eğitim Bakanı Özyiğit: “YAp-boz” yaklaşımından uzaklaşmak gerek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, geçmiş dönemde yapılan çalışmaları göz ardı etmediklerini, bu çalışmaların kendileri için oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

Ülkede yapılan eğitim şuralarına değinen Özyiğit, şuralarda alınan kararlardan bahsetti.

Okul öncesi eğitimin hala zorunlu örgün eğitim kapsamında olmadığını kaydeden Özyiğit, bu konuda atılması gereken adımlar olduğunu dile getirdi.

Eğitimin ilgili kesimlerle birlikte ele alınacağını dile getiren Özyiğit, “yap-boz” yaklaşımından uzaklaşmak gerektiğini anlattı. Özyiğit, hem gün içinde, hem de yıl içindeki eğitim süresinin ülkenin koşullarına göre akılcı şekilde ele alınması gerektiğini söyledi.

Bakan Özyiğit ülkenin kalıcı bir eğitim politikasına sahip olması için çalışacaklarını belirtti.

Müşavirlik konusuna da değinen Özyiğit, müsteşarını atamaktan daha doğal bir hakkı olamayacağını dile getirdi.

Berova ‘Eğitimi’ konuştu…

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Özdemir Berova “Eğitimde devlet politikası ve müfredat oluşturma çalışması” hakkında konuştu.

Berova, eğitimin devlet politikası olması gerektiği söylemlerinin altının doldurulması gerektiğini ifade etti.

“Devlet politikası, bir ülkenin belli konularda belli organizasyonlarında ve belli kamusal düzenlemelerinde oluşturduğu kırmızıçizgilerdir” diyen Berova, bu konudaki politikanın Anayasa ve Milli Eğitim Yasası’nda net olarak ifade edildiğini kaydetti.

Temel eğitim programının zaten hazırlanmış olduğunu dile getiren Berova, eğitimde devlet politikası konusunda kendi dönemlerinde yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Berova, yeni bir “yap-boz sistemi” oluşturulmamasının önemine işaret etti.

Milli değerlere sahip çıkan nesiller yetiştirmenin tüm yetkililerin boynunun borcu olduğunu dile getiren Berova, yeni dönemde yapılacak icraatların takipçisi olacaklarını söyledi. (tak)



SAAT: 11:30

Başbakan Erhürman: “126 kişinin evde oturmasına gönlüm razı değil”

UBP Milletvekili Menteş Gündüz’ün ‘Müşavir yaratılmaması’na ilişkin güncel konuşmasına yanıt için kürsüye gelen ve şu anda 126 Müşavir olduğunu açıklayan Başbakan Tufan Erhürman, yasa değiştirdikten sonra atanacak kişiler müşavir olmayacağı için atamaların yapamayacağını kaydetti… Atanacak veya görevden alınacak kişiler hali hazırda müşavirse, yeni müşavir olma hakkı elde etmediğini yineleyen Erhürman, şu ana kadar atamaların da bu şekilde yapıldığının altını çizdi.

Müşavirlerin bir üst kadroya atanmamasına ilişkin bir ifadeleri bulunmadığını belirten Başbakan Erhürman, burada kamuya külfet getirmeme gibi bir prensip olmadığını, memleketin bu güne kadar kanayan yarası olarak adlandırılan meseleye çözüm üretmek için yapıldığını belirtti.

Kazanılmış hakların, hakkı elde edilen gün oluştuğuna işaret eden Başbakan Erhürman, haklar kazanılmadığı için bu konuda hiçbir tartışma olmadığını belirtirken, ‘haklı beklentilere’ ilişkin ise Dış işleri Bakanı’nın Başsavcılık’tan görüş aldığını ve o görüşte bir olumsuzluk da olmadığını aktardı.

“Müşavirlik bana kalırsa çok da haklı bir beklenti gibi gelmiyor bana” diyen Başbakan Erhürman, Teknik Komite’nin toplanacağını ve ‘Halkı Beklenti’ler konusunda da gerekli tartışmanın yapılacağını belirtti.

Erhürman’ın ifadeleri şöyle:

“Hali hazırda Müşavir olan arkadaşların arasında Başbakanlığa Danışmanlık görevlendirmesi yapmaya da başladım. 2 danışman görevlendirdim, 7 kişiye kadar görevlendireceğim. Devletin çok işi var ve 126 kişinin evde oturmasına gönlüm razı değil. Bu insan kaynağından yararlanılmalı. Bu görevlendirmeler arasında UBP- DP zamanında görevlendirilmiş arkadaşlar da olacak. Kamu Reformu da Bütçe’den sonra gelecek.”.

Besim: “180 olan hemşire sayısı 300’e çıkarılacak”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay Başkanlığında saat 10:45 sıralarında denetim göreviyle toplandı.

Toplantıda ilk olarak hemşire eksikliği giderme amacıyla Bakanlar Kurulu’ndan geçen ve Meclis’e gönderilen Yataklı Tedavi Kurumları, Kuruluş ve Esasları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ivedilik tezkeresi görüşüldü, oybirliği ile onaylandı.

Sağlık Bakanı Besim: “180 olan hemşire sayısı 300’e çıkarılacak”

Yıllardır devam eden ciddi kadro sıkıntısına işaret eden ve en önemli personel eksikliğinin de hemşirelerde olduğuna vurgu yapan Sağlık Bakanı Filiz Besim, “Çok ivedi bir durumdayız. Sınavın da yapılmış olması vesilesi ile 180 olan hemşire sayısının 300’e çıkarılması kararı alınmıştır” dedi.

Sucuoğlu: “Kadroya yeni hemşire katmak lazım…”

UBP Milletvekili, Sağlık Eski Bakanı Faiz Sucuoğlu da hastanelerdeki hemşire sayısının uzun yıllardır arzu edilen sayının altında olduğunu ifade etti.

Buna bağlı olarak ciddi sıkıntılar yaşandığını kaydeden Sucuoğlu, sınavlara içeriden de katılım olması nedeniyle dışarıdan gelen hemşire sayısının kısıtlı olduğuna işaret etti. Alt komitede bunun da değerlendirilmesi gerekliliğine değinen Sucuoğlu, yeni hemşire katmak için alt komitede yasal anlamda bir açılım sağlanması temennisini belirtti.

Komite Başkan ve Vekilleri seçildi…

Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi Başkanlığı’na CTP Milletvekili Doğuş Derya, Başkan Vekilliği’ne ise UBP Milletvekili İzlem Gürçağ seçildi.

Sayıştay Komitesi Başkanlığı’na UBP Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu, Başkan Vekilliğine HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu getirilirken, Avrupa Birliği Uyum Yasalarını görüşmek üzere oluşturulan geçici ve özel komitenin Başkanlığı’na CTP Milletvekili Armağan Candan, Başkan Vekilliğine UBP Milletvekili Hasan Taçoy seçildi.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Başkanlığı’na HP Milletvekili Jale Refik Roger Başkan Vekilliği’ne UBP Milletvekili Menteş Gündüz, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanlığı’na Fazilet Özdenefe, Başkan Vekilliği’ne UBP Milletvekili Ali Pilli getirildi.