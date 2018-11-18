Tüm geliri MS hastalarına bırakılacak

Tüm geliri MS Derneği’ne bağışlanacak olan İlke Ünlücan’ın ilk kitabı “#Şiir Sokakta” çıktı.

MS Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, 15 TL’den satışa sunulan kitap Deniz Plaza, Khora Kitabevi, Luna Art ve Tezgah Cafe’den temin edilebilir. Magic Touch sponsorluğunda çıkan kitapta yer alan çizimler de Arzu Memmednebi İnceer ve Beste Seçer’e ait.

MS Derneği Başkanı Sibel Hançerli, Ünlücan’a duyarlılığı için teşekkür etti ve dernekler için bağışların önemini vurguladı. Hançerli, geçtiğimiz yıllarda Gözde Özerk Genç’in de “Barış-Tık” adlı kitabının gelirini derneğe bağışladığını hatırlatarak, “#Şiir Sokakta” kitabından satın almak isteyenlerin kendisine 0533 863 43 34, Ünlücan’a da 0533 848 17 79 numaralı telefonlardan ulaşabileceğini de belirtti.

Ünlücan da ilk kitabının gelirini MS Derneği’ne bağışlayarak MS konusuna dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak istediğini kaydetti.

