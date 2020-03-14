Tüm davalar ertelendi

Bakanlar Kurulu’nun 27 Mart tarihinde kadar ‘özelde ve kamuda kapatma’ kararlarının ardından, tüm Kaza Mahkemeleri ve Ağır Ceza Mahkemeleri huzurunda 16 Mart - 27 Mart tarihleri arasında tayinli bulunan tüm davalar da topluca, 1 Nisan’dan sonraya ertelendi.

Buna göre;