Tüm davalar ertelendi
Tüm Kaza Mahkemeleri ve Ağır Ceza Mahkemeleri huzurunda 16 Mart - 27 Mart tarihleri arasında tayinli bulunan tüm davalar da topluca, 1 Nisan’dan sonraya ertelendi.
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Bakanlar Kurulu’nun 27 Mart tarihinde kadar ‘özelde ve kamuda kapatma’ kararlarının ardından, tüm Kaza Mahkemeleri ve Ağır Ceza Mahkemeleri huzurunda 16 Mart - 27 Mart tarihleri arasında tayinli bulunan tüm davalar da topluca, 1 Nisan’dan sonraya ertelendi.
Buna göre;
- Tüm Kaza Mahkemeleri ve GKK Mahkemesi, bu süre zarfında sadece remand ve teminat maksatları için görev yapacak olup, ada genelindeki tüm bu işlemler Lefkoşa Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Salonu’nda yapılacak.
- Yüksek Mahkeme huzurundaki tüm işlemler de aynı şekilde ertelenecek olup, onların tarihi de paylaşılacak. Tüm tarihler aynı zamanda mahkemeler.net’e de yüklenecek.
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