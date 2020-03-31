Tüm bölgelerden doktorlar hastaneye gidiyor

Dr. Gülgün Vaiz, sosyal medya hesabından her bölgeden sağlık personelinin evlerinden ayrılarak karantina hastanesi olan Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne gelerek Covid-19 için mücadele vereceklerini duyurdu.

Vaiz paylaşımında,

“INFEKSIYON ve GÖĞÜS DOKTORU, HEMSIRE VE DİĞER PARAMEDIKAL arkadaşların yanında

TÜM BÖLGELERDEN, LEFKOSA, MAĞUSA, GİRNE, CENGİZ TOPEL’DEN DAHİLİYE, NÖROLOJİ, GÖĞÜS CERRAHI, GÖZ, ÜROLOJİ , CERRAHİ, ORTOPEDİ, KARDIYOLOJİ, KALP DAMAR CERRAHI, KADIN DOĞUM, BEYİN CERRAHİ, PLASTİK CERRAHI, CİLDİYE, FİZİK TEDAVİ, UZMANLARIMIZ COVID 19’LA MÜCADELE ETMEK İÇİN CEPHEYE GİDİYORLAR. KOLAY GELSİN. TARİH YAZACAK.

SALGINDA KAHRAMANCA SAVAŞAN İSİMSİZ KAHRAMANLAR HEPİNİZİ SAYGIYLA SELAMLIYORUM… İYİ Kİ VARSINIZ…” dedi.

(BRT/SM)