"Tüm basın emekçilerimizin haklarını sonuna kadar savunacağız"

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, basın sektöründe yaşanan işten çıkarma ve maaş ödememe sıkıntılarına işaret ederek, Basın-Sen olarak üyeleri olsun ya da olmasın tüm basın emekçilerinin haklarını sendikaya başvurmaları takdirde sonuna kadar savunacaklarını bildirdi.

Kişmir, “Kimsenin bu gibi ortamları fırsat bilip emekçileri mağdur etmesine asla izin vermeyeceğiz. Bunu yapanlara en sert şekilde cevap vereceğiz. Gerek eylemsel gerekse de hukuksal olarak tüm güzümüzle basın emekçilerinin yanında olacağız” dedi.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir yazılı açıklamasında, Kıbrıs Haberci gazetesinde “işçi kıyımı ve emekçilere yönelik hak gaspı yaşandığını” savundu.

Sendika olarak bir süre önce gazetenin üst düzey yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve bazı konularda uzlaşıya vardıklarını anlatan Kişmir, sendika olarak belki işten çıkarmaların önüne geçemeyeceklerini, ancak çalışanların hakkını “söke söke” alabileceklerini, her türlü maddi ve manevi yanlarında olacaklarını vurguladı.

“O nedenle tüm basın emekçilerine çağrımız; bir an önce sendikalara üye olmalarıdır” diyen Kişmir, sendikanın kim olduğu değil, önemli olanın sendikalaşma olduğunu kaydetti. Kişmir, “İnanınız iki dudak arasında olmanızı engelleyecek tek gerçeklik sendikalı olmaktır” ifadesini kullandı.

Basın-Sen Başkanı Kişmir, Kıbrıs Haberci gazetesi çalışanı basın emekçilerinin en ufak bir endişeye kapılmamalarını da isteyerek, “Basın-Sen bu konuda üyesi olsun ya da olmasın tüm basın emekçilerinin haklarını sendikamıza başvurmaları takdirinde sonuna kadar savunacaktır ve günün sonunda gasp edilen haklarını kendilerine kazandıracaktır. Her türlü hukuksal mücadeleyi sendika üstlenecektir. Yine başvuru olsun ya da olmasın, Haberci Gazetesi’ndeki Basın İş Yasası ile İş Yasası’na aykırı bir şekilde yapılan uygulamalar Çalışma Bakanlığı’na iletilecek ve takibi sendika tarafından yapılacaktır” dedi.

Devletin de bu konuda tedbir almasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Kişmir, benzer bir durumun da Yenibakış gazetesinde yaşandığını, oradaki çalışanların iki buçuk aydır maaş almadan çalıştığını öne sürerek, şunları kaydetti:

“Sendika olarak bu konunun da üzerine gideceğimizi ve orada üyemiz olsun ya da olmasın tüm emekçilerin haklarını sonuna kadar savunacağımızı kamuoyu ile paylaşırız. Kimsenin bu gibi ortamları fırsat bilip emekçileri mağdur etmesine asla izin vermeyeceğiz. Bunu yapanlara en sert şekilde cevap vereceğiz. Gerek eylemsel gerekse de hukuksal olarak tüm gücümüzle basın emekçilerinin yanında olacağız.

Son olarak tüm basın emekçilerine çağrımız; yaşadığınız en ufak bir haksızlıkta mutlaka üyesi olduğunuz sendikaya başvurunuz. Eğer üye değilseniz Basın-Sen olarak bizlerin kapısı sizlere açıktır. Yalnız olmadığınızı biliniz ve çok geç olmadan sorunlarınızı mutlaka bizlere aktarınız.”