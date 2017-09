TÜK’TEN YEMLİK ARPAYA % 8 ZAM!..

Didem MENTEŞ

TÜK, dünya piyasalarındaki yemlik arpa fiyatında yaşanan yükseliş gerekçesiyle arpa fiyatlarını artırarak, peşin 72 kuruş olan yemlik arpa fiyatını peşin 77 kuruşa çıkardı. 22 Eylül tarihinde toplanan TÜK Yönetim Kurulu’nun aldığı zam kararı dün itibariyle geçerli oldu, üreticiler yeni fiyattan arpa almaya başladı.

TÜK ‘ün yemlik arpa fiyatını artırma kararı, üretici sektörlerinin tepkisine neden oldu, YENİDÜZEN’e konuşan üretici birlikleri, arpaya yapılan zammın yem ve süt fiyatlarına da yansıyacağı noktasında birleşti.

TÜK’ün genelgesi

YENİDÜZEN, TÜK’ün yemlik arpa fiyatlarını belirlediği genelgeye ulaştı. Genelgeye göre; Yem fabrikaları ve ticari firmalar peşin 1 ay ve 2 ay vadeli 77 krş, 78 krş ve 79 kuruş+KDV, üzerinden arpa alımı yapacak. Kendi yemini kendi yapan küçükbaş hayvan yetiştiricileri ise peşin 45 gün vadeli olarak 79 kuruş+KDV üzerinden, kendi yemini kendi yapan büyükbaş hayvan üreticileri ise peşin 75 gün vadeli olarak 80 kuruş+KDV fiyatını arpa alımı yapacak.

Ratip: “Minimum maliyetle zam yapıldı”

Zam ile ilgili YENİDÜZEN’e açıklama yapan Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Müdürü Ragıp Ratip, kurumdaki rekoltenin yeterli olmadığı için arpa ithal etmek zorunda kaldıklarını belirterek, dünya piyasalarında arpa fiyatlarında bu sene bir yükseliş yaşandığını dolayısıyla zam yapmanın kaçınılmaz olduğunu söyledi.



Üreticiler huzursuz!

Arpa fiyatına yapılan yüzde 8’lik zammın geri alınması noktasında tavrını ortaya koyan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, arpaya yapılan zammın yem ve süt fiyatlarına da yansıyacağını belirterek, girdi maliyetlerinin yükseltilmesi nedeniyle hem üreticinin hem de halkın zor duruma sokulduğunu vurguladı.

Küçükbaş Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Alpay Orhan Güvenlier, arpaya yapılan 5 kuruşluk zammın yem fiyatlarını da etkileyeceğinin altını çizerek, üreticiyi dar boğaza sürükleyeceğini ifade etti. Güvenlier, Tarım Bakanlığının hayvan kulak numara fiyatını yükseltmesi gerektiğine aksi takdirde bu durumun tüketiciye de yansıyacağını dile getirdi.

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Candan Avunduk ise arpa fiyatına yapılan % 8’lik zammın basit bir zam olmadığının altını çizerek, yapılan zammın süte yansıması, süte yansıdıktan sonra da süt ürünlerine yansımasının söz konusu olduğuna dikkat çekti. Tarım Bakanlığı’nın basiretsice bir karar aldığını aktaran Avunduk, zam nedeniyle süt ihracatında da sıkıntı yaşanabileceğine işaret ederek, iç piyasada tüketicinin de süt ve süt ürünlerindeki alım gücünün düşeceğine vurgu yaptı.

TÜK Müdürü Ragıp Ratip:

“Dünya piyasalarındaki artış nedeniyle zam kaçınılmaz oldu”

Zam ile ilgili YENİDÜZEN’e açıklama yapan Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Müdürü Ragıp Ratip, dünya piyasalarında arpa fiyatlarında bu sene bir yükseliş yaşandığını dolayısıyla zam yapmanın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Ratip, şunları belirtti: “Arpa ithal etmek zorunda kaldık, elimizdeki rekolte yeterli değildir. Dünya piyasalarında arpa fiyatlarında bu sene bir yükseliş yaşandı. Tabi toprak ürünleri kurumu olarak, arpayı en uygun maliyetlerle ithal ettik fakat buna rağmen minimum maliyetlerimizle bir zam yapılması zaruriydi. 72 kuruş olan peşin satış fiyatını, peşin 77 kuruş olarak belirledik. Biz 30 bin tonluk ihaleye çıkmıştık. Bu ihtiyaç belki de 50 bin tona kadar çıkacak. Elimizde de az bir stok kaldı. Zaten 71 kuruşa almış olduğumuz arpayı, bu kadar zamandır 72 kuruşa satmak durumundaydık. Biz tabi kurumun pozisyonunu da düşünmek zorundayız. Dediğim gibi minimum koşullarda bir düzeltme yaparak. Çok hassas bir konudur ve bu şekilde fiyatımızı belirledik. Bizim arpa alım maliyetimiz iddia edebilirim ki Türkiye Toprak Mahsulü Ofisin’den daha ucuza arpa ithal ettik. Biz elimizden geleni yapıyoruz, piyasaları da takip ediyoruz, fiyatlarımıza da dış ülkelerden çok uygun fiyatlara alabiliyoruz. Ona rağmen zam kaçınılmaz oldu. Dövizin oynaklığı bizim için risktir çünkü ithalatımızı döviz ile yapıyoruz, satışımızı TL ile yapıyoruz. Bizim satışlarımız da vadelidir. Vadeli satışların süreci de bizi etkileyecek. Bu sene sübvansiye söz konusu değildir. Bu nedenle biz bu yıl bu şekilde bir düzeltme yapmak zorundaydık”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Naimoğulları:

“Zam geri alınmalı! Ülkeyi kaosa sürüklüyorlar…”

Arpa fiyatına yapılan yüzde 8’lik zammın geri alınması noktasında tavrını ortaya koyan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, şunları söyledi:

“Arpaya zam konusu 10- 15 gündür gündemdeydi. Biz arpaya zam yapılmaması için Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile görüştük, bizi desteklemesi gerektiğini anlattık. TÜK’ün yeni gelen arpanın fiyatını ve kendi masraflarını ortaya koyarak, arpaya zam yaptı. Arpanın fiyatı peşin 72 kuruştan 77 kuruşa, 75 gün vadeli arpa 75 kuruştan 80 kuruşa çıktı. Yani arpaya % 8 oranında bir zam geldi. Bu artışın yansımaları olacak. Girdi maliyetlerini yükseltilmemesini her gün söylüyoruz. Ama bu Hükümetin marifeti sadece zam yapmaktır. Girdi maliyetlerini sadece artırmak, arpaya, yeme, elektriğe zam yapmaktır. Ülkeyi sürekli kaosa sürüklüyorlar. Bu noktada yeme ve süte yansıması olacaktır. Bunu yansımasıyla hayvancıya desteğin artırılması gerekir. Küçükbaş hayvancıya bunun yanında arpa verilmesi lazım. Bu noktada birçok açılım yapmaları gerekir. Tarım Bakanlığı’nda bu konuları masaya yatıracağız. Gördüğüm kadarıyla bu konuda ciddi bir açılım olacağına inanmıyorum. Gördüğüm kadarıyla, özellikle Maliye Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı arasında bir uyum eksikliği vardır. Hükümet bunları düşünerek, kaos olmadan önlem alması lazım. Maliye Bakanlığı inatla ‘para vermem’ diyor. Tarım Bakanlığı da ‘bunu desteklemesi gerekir, Maliye bize bu açılımı yapmıyor’ diyor. Demek ki sadece hükümetçilik oynuyorlar, sadece halkı ve üreticiyi sürekli zor duruma sokmaya çalışıyorlar. Biz her türlü tepkiyi vereceğiz. Her türlü talebi ortaya koyacağız. Burada sadece zam yapmakla ülkedeki hayvancıyı bitirdiler. Hayvancının ne kadar sıkıntı içerisinde olduğunu herkes görmektedir. Bugün için 77 bin olan büyükbaş hayvan sayısı 62 bine düştü, 320 binlerde olan küçükbaş hayvan sayısı ise 250 binlere düştü ve daha da düşmektedir. Buda neyi gösterir; Hükümet sürekli girdi maliyetlerini artırırsa, yem fiyatlarını artırırsa, elektrik ve akaryakıt fiyatlarını artırırsa, üretici ayakta duramaz ve hayvanını satarak kurtulmaya çalışır. Çünkü siz bugün için Türkiye’deki ve güneydeki destekleri görmüyorsunuz. Türkiye’deki süt fiyatını ve küçükbaş hayvana verilen destekleri görmüyorsunuz ama sürekli olarak stopaj altında vergi alıyorsunuz hem de üreticiye birçok zamları da yüklüyorsunuz. Bu üretim değildir. Suyun fiyatını bile 6- 7 liraya alan hayvancı, bugün ayakta duramaz. Su, elektrik, akaryakıt fiyatları konusunda hiçbir açılım yoktur, sadece orada oturup zam yapıyorlar. Hükümet birbirini suçlayarak, bir uyumsuzluk içerisinde tamamen halkı ve üreticiyi düşünmeden, herkes koltuk kavgasında, önümüzdeki seçimleri düşünerek hareket etmeye çalışıyorlar. Bizim kesin tavrımız, zammın geri alınmasıdır. Eğer zam geri alınmayacaksa; diğer açılımların yapılması lazım. Süt fiyatlarının, küçükbaş hayvancıya faiz destekli arpanın verilmesi gibi birçok konuda açılım isteyeceğiz.

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Avunduk:

“Zammın süt ve süt ürünlerine yansıması söz konusudur”

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Candan Avunduk, arpa fiyatına yağılan % 8’lik zammın basit bir zam olmadığının altını çizerek, yapılan zammın süte yansıması, süte yansıdıktan sonra da süt ürünlerine yansımasının söz konusu olduğuna dikkat çekti. Avunduk, şunları söyledi: “Tarım Bakanlığı, her canı sıkıldığında, işin içinden çıkamadığı zaman özellikle süt ürünleri konusunda zam yapmayı adet edindi. Yaptığı zammı da son tüketicilerden çıkarma yönüne doğru gitmiştir, gitmeye de devam ediyor. Arpayı yapılan zammın gerekçelerini incelemek lazım. Böyle bir ihtiyaç var mı? Varsa bile buna süte yansıması, süte yansıdıktan sonra da süt ürünlerine yansıması söz konusudur. Bunu devlet kendi bünyesinde çözemez miydi? Eğer çözmediyse, bunu üreticiyle kendi arasında çözemez miydi? Günün sonunda sürekli iç pazardaki son tüketiciye olduğu gibi yansıyacaktır. Arpaya gelen zamma açıklanan rakama göre % 8’lik bir zamdır. Hatırı sayılır bir zamdır, basit bir zam değildir. Bunun bir de ihracat ayağı vardır. Ülkemizde üretilen sütün yüzde 50’den fazlası ihracata gidiyor. İhracat yapılan ülkelerde, gerek Türkiye olsun gerekse üçüncü ülkelerde gerekse ambargosuz olan ülkelere yapılan ihracatlarda da bir sıkıntı yaşayacağımız kesindir. Çünkü uluslar arası ticarette güven ve süreklilik önemlidir, bununla beraber istikrar da önemlidir. Şimdi Tarım Bakanlığı şöyle yapacak; Bir kere akşamdan sabaha zammını yapacak, ertesi günde süte zam yapacak! Ondan sonra da imalatçı zammı sütü alacak, zamsız fiyattan kendi müşterilerine satmaya devam edecek. Neden? Çünkü zam yapıldığı zaman piyasalarda bir geçiş süresi gerekir. Örneğin siz zammınızı açıklarsınız ama 1 ay sonra fiyat artıracağım dersiniz. Ona göre karşı taraftaki alıcılar da pazar da kendisini ayarlar. Oysa Tarım Bakanlığı, hiçbir öngörüsü olmadan, sanki de bu artışların olabileceğini hiç görmemiş gibi ansızdan olmuş gibi davranıp, arpaya zammını yapar, ardından yeme zammını yapar, arkasından süte zammını yapar, arkasından koltuklarına oturup seyrederler. Bu maalesef siyasetçinin en basit yönetim şeklidir, daha da basiti yoktur. Bunu zaten siyasetçinin de yapmasına gerek yok, bunu oraya kim otursa aynısını yapar. Önemli olan sorunun çözümünü yapabilmek, bunu piyasalara yansıtmadan sorunu çözebilmektir. Zam yapmak işin en kolayıdır. Peki bu zam yapıldığı vakit, nihai tüketicinin satın alma gücü düşmüş oluyor. Eskiden bir aylık maaşıyla 100 kilo hellim, şimdi alacak 95 kilo hellim. Ne oldu? Almış olduğu parayla satın alma gücü düşmüş oldu. Ama Tarım Bakanlığı özellikle bu konuda basiretsiz, istikrarsız. Bu konular bizle hiç tartışılmadı, bize hiç gelmedi. Onlar dediğim dedik, çaldığım düdük hesabı, kararlarını alıp uyguluyorlar. Bu da tabi yönetim anlamında ne kadar tavan ile tabanın bir arada olduğunu gösterir”

Küçükbaş Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Güvenlier:

“Zam yem fiyatını da etkileyecek, tüketiciye de yansıyacak”

Küçükbaş Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Alpay Orhan Güvenlier, arpaya yapılan 5 kuruşluk zammın yem fiyatlarını da etkileyeceğinin altını çizerek, üreticiyi dar boğaza sürükleyeceğini ifade etti.

Güvenlier, şöyle konuştu: “Arpaya yapılan zam bize Cuma akşamı bildirildi. Bu yıl rekolte düşüktü. TÜK’de 15 günlük bir arpa kaldıydı. İthal arpa geldi ve dünya piyasalarının durumunu ön görerek, zam yapıladı. Arpaya 5 kuruşluk bir zam yapıldı. Genel bazda tonu 50 lira oldu. Arpaya yapılan zam yem fiyatlarını da etkileyecek. Üreticiyi de dar boğaza sokacaktır. Küçükbaş hayvan üreticileri, hayvanlarını şimdi yedirmeye başladı. Tarım Bakanı ile bu konuyu geçen gün görüştük. Süspansiye ya da hibe ile destek sağlanabilir mi diye konuştuk. Geçen yıl arpaya 25 kuruş süspansiye yapmışlardı, onun neticesi yansıdı. Şimdi bizim önerimiz şu; yıllık hayvan başı 85 TL aldığımız doğrudan gelir desteği var. Buna göre hayvan kulak numaralarını yükseltmelerini isteyeceğiz. 85 TL olan bu fiyatı 105 TL’ye çıkarılmasını önerceğiz ki en azından bu farkı kapatalım. Aksi takdirde sektör yem fiyatlarıyla duraksayacak. Haliyle bize yansıyan tüketiciye de yansıyacak.

