TÜK’ten ‘tarlaya dökülen patates’ açıklaması

Toprak Ürünleri Kurumu, YENİDÜZEN’in bugünkü manşetinde yer alan “Binlerce kilo patatesin tarlaya dökülmesiyle” ilgili açıklama yaptı.

Üreticinin YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamadaki TÜK ile ilgili ifade edilenlerin gerçeği yansıtmadığını savunan açıklamada, “söz konusu üretici, üretmiş olduğu sanayi tipi patatesin KKTC’deki tek alıcısı konumunda olan firma ile yaşadığı sorunda, TÜK’ü de içine katan ifadelere yer vermiştir.” denildi.

Toprak Ürünleri Kurumu’nun, kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bugün sosyal, yazılı ve görsel medyada, Doğancı köyündeki bir üreticinin, ürünlerini tarlaya dökmesinden sonra yapmış olduğu açıklamalara yer verilmiştir. Bu açıklamalarda, söz konusu üretici, üretmiş olduğu sanayi tipi patatesin KKTC’deki tek alıcısı konumunda olan firma ile yaşadığı sorunda, TÜK’ü de içine katan ifadelere yer vermiştir. TÜK’le ilgili ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.

Sorunun çözümü için gerekli girişimleri yaparak, işlemeye müsait olan ürününün alımını sağlamamıza rağmen, TÜK’ün suçlanması manidardır.

Toprak Ürünleri Kurumu, misyonu gereği her zaman hem üreticinin hem de tüketicinin haklarını korumakla mükellef olduğunun bilinci içerisinde hareket etmektedir.”