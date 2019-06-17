Tük ile Creditwest Bank arasında protokol imzalandı

Geçtiğimiz hafta çiftçilerin zahire teslimlerinden doğan TÜK ödemelerini Creditwest Bank şubelerinden alması ile ilgili Creditwest Bank ve Toprak Ürünleri Kurumu(TÜK) arasında protokolü imzalandı. Bu protokol ile Banka TÜK’e finansman kaynağı sağlamaya başladı. Protokolü TÜK adına Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Bakanlık Müsteşarı Emirali Deveci ve Creditwest Bank adına Genel Müdür Mazher Zaheer imza koydu.

Protokol uyarınca çiftçiler zahire tesliminde TÜK ödemelerini anında Creditwest Bank’ın tüm şubelerinden alma imkanı elde ettiler. TÜK’e teslim edilen zahire bedelinin anında ödenmesinin yanı sıra banka tarafından çiftçilere özel ürün ve hizmetler de sunulmaya başlandı. Konu ile ilgili bilgi veren Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, tarım sektörünün ülke ekonomisinde ve kalkınmasında büyük rolü olduğunu, üretimdeki gelişmenin makro-ekonomik göstergeler üzerinde de etkili olacağını, tarım sektörünün gelişmesi için çeşitli adımların atılması gerektiğini belirtti. Bu adımlardan birisi de tarımın finansmanı olduğunu söyleyen Zaheer, TÜK ile imzalanan protokol ile tarım sektörünün finansmanı için yeni bir modelin oluşturulduğunu ifade etti.

Mazher Zaheer, yaklaşık 5 yıldır tarım sektöründe faaliyet gösteren birçok firma ve ülkede üretim yapan, emeğini ortaya koyan 10.000’in üzerinde çiftçinin yanında yer alarak finansman ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, 25 yıl gibi kurumlar için kısa bir sürede Creditwest Bank’ı Kuzey Kıbrıs’ın en büyük özel bankası haline getiren topluma her konuda destek vermeye devam edeceklerini, bu protokol ile çiftçi ve üreticinin yanında olmaktan çok mutlu olduklarını dile getirdi.