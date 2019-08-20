Tüketiciler Derneği'nden hükümete çağrı

Tüketiciler Derneği, ikinci el araç ithalatının yasaklanması için hükümete çağrı yaptı. Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Y. Işık yaptığı yazılı açıklamada, derneğe gelen ikinci el otomotiv tüketici şikayetlerinin yoğunlaştığını belirterek, sorunların vahim boyutta olup, tüketicileri koruyacak yasalar bulunmadığını ifade etti.

Işık, AB yetkilileri ile 2011-2016 yıllarında taslakları hazırlanan yasa tasarılarının Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda bekletildiğini ve tüketicileri koruyacak önlemlerin alınmasının sürekli ertelendiğini kaydetti. Işık, “Tüketicilerin yüz binlerce TL karşılığı satın aldıkları araçlar kısa sürede arıza göstermekte ve kullanım dışı kalmakta hatta tamirine olanak bulunmamaktadır” dedi.