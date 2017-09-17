“Tüketici kendi iradeleri dışında paket kullanmaya mecbur bırakıldı”

Ayşe GÜLER

559 bin 88 TL İDARİ PARA CEZASI!... Mobil haberleşme sektörünü mercek altına alan Rekabet Kurulu, KKTCELL ve Telsim’in Rekabet Kurulu Yasası’nı ihlal ettiklerini tespit etti, her iki kuruma toplamda 559 bin 88 TL İDARİ PARA CEZASI kesti. KARARDAN: KKTCELL ve Telsim, Rekabet Yasası’nın 6 (1) (A) maddesini İHLAL ETTİ,

KKTCELL’in faturalı hatlarda ‘Giriş Paketi’ isimli uygulaması, Telsim’in ise ‘Başlangıç Paketi’ ve ‘Hoşgeldin Paketi’ uygulamaları ile tüketiciyi kendi iradeleri dışında paket kullanmaya mecbur bıraktı,

Tüketicilere doğrudan veya dolaylı olarak, haksız alış veya satış fiyatlarının ya da diğer haksız ticaret koşulları empoze edildi,

KKTCELL’e ihlalin gerçekleştiği dönem olan 2016 yılı cirosu dikkate alınarak 253 bin 62 TL, Telsim’e ise 179 bin 495 TL idari para cezası kesildi,

KKTCELL’in ön ödemeli hatlarda tüketicilerin her bir yüklemede 400 kontörün altında parçalı kontör yükleme yapma imkanının ortadan kaldırılması ‘yasa ihlali’… 126 bin 531 TL idari para cezası …

Rekabet Kurulu, mobil haberleşme sektöründe faaliyet gösteren Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd (KKTCELL) ve Vodafone Mobile Operations Ltd’nin (Telsim) Rekabet Kurulu Yasası’nı ihlal ettiklerini tespit etti, her iki kuruma toplamda 559 bin 88 TL İDARİ PARA CEZASI kesti.

Faturalı hatlardaki ‘Giriş, Başlangıç ve Hoş geldin Paket’ uygulamalarını da mercek altına alan Kurul, aynı zamanda faturasız hatlarda uygulanan asgari kontür yükleme uygulamalarını da araştırdı.

Kurul, her iki operatörün faturalı hatlardaki uygulamaları ile TÜKETİCİYİ KENDİ İRADELERİ DIŞINDA paket kullanmaya mecbur bıraktığı sonucuna da vardı, KKTCELL’e 253 bin 62 TL, Telsim’e ise 179 bin 495 TL idari para cezası kesti.

Öte yandan ‘ön ödemeli hatlarda tüketicilerin her bir yüklemede 400 kontörün altında parçalı kontör yükleme yapma imkanlarının ortadan kaldırılması’ ile ilgili KKTCELL’in HAKSIZ ALIŞ VEYA SATIŞ FİYATLARINI ya da diğer HAKSIZ TİCARET KOŞULLARINI empoze ettiği belirtildi, kurum 126 bin 531 TL idari para cezasına çarptırıldı.

Bu uygulama ile ilgili Telsim’de herhangi bir yasa ihlali olmadığı açıklandı.

Hatırlanacağı üzere Kasım 2016’da başlatılan soruşturma kapsamında ilgili şirket yöneticilerinden geçtiğimiz ay sözlü savunma da alınmıştı.

Her iki şirketle ilgili karar, Rekabet Kurulu’nun resmi internet sitesinden duyuruldu.

Oybirliğiyle 18. maddelik karar…

İki GSM operatörü hakkındaki 4 sayfalık karar, 18 madde altında toplandı.

Oybirliğiyle alınan karara Rekabet Kurulu Başkanı Selim Altıncık, Başkan Yardımcısı Doç Dr f,GEN Yeşilada ile üyeler Kubilay Sepetçioğlu, Avukat Sezi Sıdal imza koydu.

Kararın yargı yolu açık, cezalar en geç 29 Aralık’a kadar ödenecek!

Kararda, Yasa’nın 31’inci maddesi tahtında verilen idari para cezalarının en geç 29 Aralık 2017 tarihine kadar Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi veznelerine ödenmesi istendi.

Gerekçeli kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından dava yolunun açık olduğu, Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvurulabileceği de kaydedildi.

Faturalı hatlarda ‘Giriş Paketi’, ‘Hoş geldin Paketi’ ve ‘Başlangıç Paketi’ araştırması:

YASA İHLALİ, 2 ŞİRKETE TOPLAM 432 BİN TL PARA CEZASI!

Rekabet Kurulu, yaptıkları detaylı incelemede hem KKTCELL hem de Telsim’in Rekabet Yasası’nın 6 (1) (A) maddesini İHLAL ETTİKLERİNİ açıkladı.

KKTCELL’in Mart 2016 tarihinden itibaren faturalı hatlarda ‘Giriş Paketi’ isimli uygulaması, Telsim’in ise Aralık 2015 tarihinden itibaren faturalı hatlarda ‘Başlangıç Paketi’ ile Mart 2016 tarihinden itibaren ise ‘Hoşgeldin Paketi’ uygulamaları ile tüketiciyi kendi iradeleri dışında paket kullanmaya mecbur bıraktığı sonucuna vardı.

Bu paketin uygulanmaya başlanması ile her iki şirketin söz konusu paket fiyatının altında fatura ödeyen tüketicilere doğrudan veya dolaylı olarak, haksız alış veya satış fiyatlarının ya da diğer haksız ticaret koşullarının empoze ederek HAKİM KONUMUNU KÖTÜYE KULLANDIĞI tespit edildi.

Kurul, KKTCELL’e ihlalin gerçekleştiği dönem olan 2016 yılı cirosu dikkate alınarak 253 bin 62 TL, Telsim’e ise 179 bin 495 TL idari para cezası kesti.

Ön ödemeli hatlarda ‘400 kontör altında parçalı kontör yükleme imkanı’ incelemesi:

KKTCELL’E 126 bin 531 TL CEZA!

Rekabet Kurulu, yalnızca faturalı hatlarla ilgili değil, ön ödemeli yani kontörlü hatlardaki uygulamalara

yönelik de araştırma yaptı.

Bu bağlamda; ön ödemeli hatlarda tüketicilerin her bir yüklemede 400 kontörün altında parçalı kontör yükleme yapma imkanlarının ortadan kaldırılmasını da inceledi.

Bu uygulamanın ortadan kaldırılması ile KKTCELL’in doğrudan veya dolaylı olarak, haksız alış veya satış fiyatlarını ya da diğer haksız ticaret koşullarını empoze ederek hakim konumunu kötüye kullandığı tespit edildi.

Kurul, KKTCELL’in Rekabet Yasası’nın 6(1)(A) maddesini ihlal ettiğine de işaret etti.

Yasadaki ihlal nedeniyle KKTCELL’e ihlalin gerçekleştiği dönem olan 2016 yılı cirosu dikkate alınarak 126 bin 531 TL idari para cezası ile cezalandırıldı.

Kurul, Telsim’in ön ödemeli hatlarda tüketicilerin her bir yüklemede parçalı kontör yükleme yapma imkanı sağladığına işaret ederek, şirketin Yasa’nın 6(1)(A) maddesini ihlal etmediğini açıkladı.

“Giriş Paketi ve/veya Hoş geldin Paketi’ uygulaması…

‘TÜKETİCİ TERCİH EDERSE, PAKETİ UYGULAYIN’

Kurul, KKTCELL ile Telsim faturalı hatlarda “Giriş Paketi ve/veya Hoşgeldin Paketi” uygulamalarının portföylerindeki diğer paket uygulamaları gibi tüketici tercihine bırakılmasına dikkat çekti.

Bununla birlikte KKTCELL ile Telsim’in söz konusu paketi kullanan abonelerin bu paket uygulamalarını kullanmayı tercih edip etmediklerinin 30 Kasım 2017 tarihine kadar tespit etmesini kararlaştırdı.

“Paketi kullanmayı kabul ederlerse…”

Rekabet Kurulu, ‘Giriş Paketi ve/veya Hoş geldin Paketi’ kullanmayı kabul ettiklerini beyan eden abonelerin bu paket üzerinden faturalandırılmalarına, kabul ettiğini beyan etmeyen abonelerin ise 1 Aralık 2017 tarihinden itibaren Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun hazırlayıp yayınladığı “Azami Ücretler Tablosu”nda yer alan tarife fiyatları üzerinden faturalandırmalarını kararlaştırdı.

Her iki şirkete…

ÖNCE SÜRE, SONRA GÜNLÜK CEZA!

Kurul, söz konusu uygulamaları tamamlamak için her iki GSM şirketine süre verdi, aksi halde

‘günlük para cezası’ uygulayacağını açıkladı.

Alınan karara göre, uygulamalarla ilgili KKTCELL ve Telsim’e 30 Kasım’a kadar süre verildi.

Kurul, Yasa’nın 32. maddesi altında söz konusu uygulamalar hayata geçene kadar 1 Aralık’tan itibaren KKTCELL’e günlük 12 bin 653 TL, Telsim’e ise 7 bin 179 TL para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Kararda ayrıca belirtilen uygulamalarla ilgili iki GSM şirketinin rapor hazırlayarak, 4 Aralık 2017’ye kadar sunması için süre de tanındı.

“Parçalı kontör yüklemesi yapma imkanı sağlanmalı”

Kurul ayrıca KKTCELL’in en geç 30 Kasım 2017 tarihine kadar ön ödemeli(kontörlü) hat abonelerine her bir yüklemede parçalı kontör yüklemesi yapma imkanı sağlamasına yönelik de karar üretti.

Bu uygulamayı 30 Kasım’a kadar hayata geçirmemesi halinde kuruma 1 Aralık 2017’den itibaren bu uygulamayı tamamlayana kadar Yasa’nın 32’nci maddesi tahtında günlük 12 bin 653 TL para cezası ile cezalandırılmasına da karar verdi.

Bu konuda ilgili şirketten rapor hazırlanarak en geç 4 Aralık 2017 tarihine kadar Kurul’a sunulmasına da işaret edildi.