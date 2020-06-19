TÜK zahire alımlarına pazartesi başlıyor

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), zahire alımlarına Pazartesi başlayacağını açıkladı.

TÜK’den yapılan yazılı açıklamada, zahire alımlarının kurumun Haspolat, İskele, Akdoğan, Akdoğan Tohum Hazırlama, Kumyalı, Güzelyurt, Vadili Holly Grains Depoları, Mağusa Serbest Liman, Lefkoşa Silo ve Mağusa No:4 şubelerinden yapılacağı kaydedildi.

Tohumluk Materyali alımları, kurumun sadece Akdoğan ve Akdoğan Tohum Hazırlama Tesisi’nde 29 Haziran’da başlayacak.