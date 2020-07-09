TÜK yarından itibaren tohum temizleme hizmeti verecek

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Akdoğan Tohum Temizleme Şubesi’nde yarından itibaren üreticilere tohum temizleme hizmeti verilmeye başlanacağını açıkladı.

TÜK’ten yapılan açıklamaya göre, temizleme hizmeti almak isteyen zahire üreticileri, Akdoğan Tohum Temizleme Şubesi’nden randevu alarak zahirelerini temizletebilirler. TÜK ile 37 77 333 ve 0533 834 04 81 numaralı telefonlar aracılığıyla irtibat kurulabilecek.