TÜK, ürün satış fiyatlarında indirime gitti
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu, hayvan besleyicileri ile tüketicilerin desteklenmesi amacıyla ürün satış fiyatlarında indirime gittiğini açıkladı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu, hayvan besleyicileri ile tüketicilerin desteklenmesi amacıyla ürün satış fiyatlarında indirime gittiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre 2019 İlkbahar ürünü patates fiyatları 20 kilogramlık ve/veya 10 kilogramlık çuvallarda KDV dahil 3.35 TL/Kilo olarak yeniden düzenlendi.
TİP I - Baklavalık Un fiyatları KDV dahil; peşin ödemeli 75.00 TL/25 kilo torba, 1 ay ödeme vadeli 79.00 TL/25 kilo torba, 2 ay ödeme vadeli 82.00 TL/25 kilo torba, 3 ay ödeme vadeli 85.00 TL/25 kilo torba olarak yeniden düzenlendi.
Karma Yemin peşin fiyatları KDV dahil şöyle:
S.No
Cinsi
Protein
Peşin
TL/Torba
1 Ay Ödeme Vadeli
TL/Torba
2 Ay Ödeme Vadeli
TL/Torba
3 Ay Ödeme Vadeli
TL/Torba
4 Ay Ödeme Vadeli
TL/Torba
5 Ay Ödeme Vadeli
TL/Torba
1
Sığır Süt Yemi
16 Protein
88.00
92.00
94.00
96.00
99.00
101.00
2
Sığır Süt Yemi
19 Protein
94.00
97.00
99.00
101.00
104.00
107.00
3
Sığır Süt Yemi
21 Protein
101.00
104.00
106.00
109.00
112.00
114.00
4
Sığır Besi Yemi
14 Protein
87.00
91.00
93.00
95.00
98.00
100.00
5
Sığır Besi Yemi
16 Protein
88.00
92.00
94.00
96.00
99.00
101.00
6
Koyun Süt Yemi
15 Protein
90.00
94.00
97.00
99.00
101.00
103.00