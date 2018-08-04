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TÜK fason tohum hazırlama hizmetine başlayacak

TÜK fason tohum hazırlama hizmetine başlayacak

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), pazartesi günü fason tohum hazırlama hizmetine başlanacağını belirtti

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Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), zahire üreticilerinin 2018 - 2019 zahire üretim döneminde tohumluk olarak kullanmak üzere ayırdıkları arpa ve buğdaylarının tohumluk materyali olarak hazırlanabilmesi için, kurumun Akdoğan’daki Tohum Hazırlama Şubesi’nde 6 Ağustos Pazartesi gününden itibaren, fason tohum hazırlama hizmeti vermeye başlayacağını açıkladı.
TÜK’ten yapılan açıklamaya göre, fason tohum hazırlama hizmeti talep eden zahire üreticilerinin sıra almak ve/veya daha fazla bilgi almak için 377 73 33 numaralı telefonla kurumun Akdoğan’daki Tohum Hazırlama Şubesi’ne müracaat etmeleri gerekiyor.

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