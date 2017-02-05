TÜK emeklileri DEVLETTEN ÖDENECEDEK!

Meltem SONAY

UBP-DP Azınlık Hükümeti, hazırladığı yasa tasarısı ile Toprak Ürünleri Kurumu’ndan (TÜK), emekli olan ve/veya bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra emekli olacak olan personelin emekli maaş ödemelerinin devlete aktarılmasını düzenlendi.

Azınlık Hükümeti, 30 Ocak 2017 tarihinde Meclis’e sevk edilen Yasa Tasarısı ile TÜK’ün ‘mali yönden çok zor durumda’ olduğuna işaret ederek, Tasarının genel gerekçesinde kurumun yaşatılması ve sektöre hizmet etmesi için alınması ZARURİ VE İVEDİ görülen ekonomik tedbirler çerçevesinde bu Yasa Tasarısı’nın hazırlandığını ifade ediyor.

Azınlık Hükümeti ‘Emeklisini ödeyen TEK KURUM’ dedi!..

UBP-DP Azınlık Hükümeti’nin hazırlayıp Meclis’e sevk ettiği ve TÜK emeklilerinin de devletten ödenmesini öngören Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesinde, TÜK’ün KKTC Devleti’nde emeklisini ödeyen tek kurum olduğu kaydediliyor.

Kurumdan ödenen ve sayıları 36 olan emeklilerin Devlete aktarılmasının artık elzem olduğu da ifade edilirken, Toprak Ürünleri Kurumu (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası’nın ve kurumsal yapısının, tüm paydaşların söz hakkı olabilecek şekilde, kurumun piyasada denge unsuru olabilecek bir ölçekte yeniden düzenlenmesi için çalışma başlatıldığı da kaydedildi. Genel gerekçede ayrıca, ‘Köklü bir yapısal değişiklik gerektirecek yasal mevzuatın bitmesine kadar Kurumun ödeneklerinde azaltma yapmanın ekonomik yönden ivedilik teşkil ettiği yazıldı.

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KTAMS Örgütlenme Sekreteri Barçın:

“Gelecek nesillerin haklarını çalarak devlet bütçesine bir külfet daha”

UBP-DP Hükümeti’nin 30 Ocak 2017'de meclise sevk ettiği bu yasa tasarısı ile TÜK'ü batırdığını resmen kabul ettiğini ifade eden KTAMS Örgütlenme Sekreteri Devrim Barçın, GÖÇ Yasası’ndan işe girenlerin maaş haklarını düzenlemek için kaynak bulamayan/bulmayan hükümetin şimdi bu uygulaması ile gelecek nesillerin haklarını çalarak devlet bütçesine bir külfet daha yüklediğini ifade etti.

‘Emeklisini ödeyen tek kurum yalanı’

Barçın ayrıca, KKTC’de emeklisini ödeyen tek kurumunun TÜK olmadığına vurgu yaptı.

Barçın’ın açıklamaları şöyle:

“Bir de KKTC'de emeklisini ödeyen tek kurum TÜK diyerek nasıl da yalan söylüyor halka ve meclise. Sanki de emeklisini şu an ödeyen Kıb-Tek, Merkez Bankası, Kalkınma Bankası, İhtiyat Sandığı KKTC kurumu değilmiş gibi.

Bu arada gerçekten merak ediyorum size bu derece yalan söylemenize neden olacak hukuki ve ekonomik bilgileri veren ekibiniz kimlerden oluşuyor. Yazık size!!!”

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Maliye eski Bakanı Birikim Özgür:

“Beceriksizliğin bedelini şişen kamu maliyesinin borçlarını kapatmak zorunda kalacak yeni nesiller ödeyecek…”

Maliye eski Bakanı, CTP Milletvekili Birikim Özgür de sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Yasa Tasarısı’nı eleştirdi.

“Azınlık Hükümeti günü kurtarma derdinde. TÜK'ü müdahale kurumuna dönüştürecek reformdan ise haber yok” diyen Özgür’ün ifadeleri şöyle:

“Yazıklar olsun. Beceriksizliğin bedelini şişen kamu maliyesinin borçlarını kapatmak zorunda kalacak yeni nesiller ve kamunun mükellefiyetlerini karşılayamayacağı noktada da çalışanlar ödeyecek maalesef...”.