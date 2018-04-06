TÜK Başkanlığı'na Tomgüsehan getirildi

Toprak Ürünleri Kurumu’nda yeni Yönetim Kurulu oluşturuldu, Başkanlığa Şahan Tomgüsehan getirildi. Bakanlar Kurulu’nun TÜK Yönetim Kurulu’na ilişkin aldığı karar uyarınca; Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Şahan Tomgüsehan, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nı temsilen Mustafa Hadımcı, Ziraat Mühendisleri Odası’nı temsilen Erkut Uluçam, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’ni temsilen Mustafa Beyoğlu üyeliğe getirildi.

TÜK ile ilgili karar 4 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu; TÜK Yasası’nın 6’ıncı maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, daha önce Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı temsilcisi olan Ahmet İzzi Türkel ve Önder Serdaroğlu, Ziraat Mühendisleri Odası temsilcisi olan Berhan Ongan’ın görevden alınmasına karar verdi. Ayrıca Maliye Bakanlığı temsilcisi olan Kenan Akın’ın istifa etmiş olması nedeniyle üyeliğinin iptal edilmesine, Çiftçiler Birliği temsilcisi Mustafa Beyoğlu’nun ise üyelik görevine devam etmesine karar verildi.