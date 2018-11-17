Tuğsan’a destek artarak büyüyor

K-Pet Birinci Lig ekibi Hamitköy, Pazar günü Yeni Boğaziçi ile oynayacağı lig maçında elde edilecek olan tribün gelirini, İstanbul Halkalı Acıbadem Hastanesi'nde tedavi gören Tuğsan Yazıcı'ya bağışlayacak.

Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş, taraflı tarafsız herkesi tribünlere davet ederken, 20 TL'ye alınacak olan bir maç bileti ile Tuğsan'a katkı yapılması çağrısında bulundu. Evren Mannaş, "Hem maçınızı izleyiniz hem de Tuğsan'a, yanında olduğunuzu gösteriniz." ifadesi kullanırken, Tuğsan'a acil şifalar dileğinde bulundu.