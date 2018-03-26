Tuğba Yurt mest etti



Son zamanların en güçlü seslerinden sanatçı Tuğba Yurt, önceki gece Salamis Bay Conti Otel’de yaklaşık üç yüz kadar seçkin konuklarına muhteşem bir gece yaşattı.

Özel orkestrası eşliğinde sahneye çıkan sanatçı, ilk olarak son günlerin en çok dinlenen parçalarından biri olan İnceden İnceden'i seslendirdi. Sonrasında hem kendi albümünden hem de Sezen Aksu, Harun Kolçak, Sıla ,MFÖ gibi değerli sanatçıların parçalarından okuyup, hareketli ve slow şarkılarla dinleyenleri mest etti. Yurt öncesinde şov grubu sahne aldı.