Hüseyin Yahat

Ülkemizin başarılı atletlerinden Tuğba Aydın, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 24-25 Aralık tarihinde İstanbul’da düzenlediği Salon Rekor Deneme müsabakalarına katıldı. Aslı Çakır Alptekin Spor Salonu’nda yer alan yarışlarda Aydın üç adım atlama branşında 12.98’lik bir derece elde ederek birinci oldu. Aydın ilerdeki yarışlar için daha iyi bir şekilde hazırlanacağını ve hedefinin 12 cm ile kaçırdığı 25 yaş altı salon Türkiye rekorunu kırmak olduğunu belirtti. Ayrıca Aydın, sponsoru olan ve kendisine her türlü imkanı sağlayan Döveç Fitness Center’e teşekkürlerini iletti.