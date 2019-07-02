Tufan Erhürman'dan Hükümete: 'Biraz ciddiyet'

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla hükümeti tutarsız açıklamalar yapmakla suçladı, “biraz daha fazla ciddiyetten kimseye zarar gelmez” dedi.

İşte Erhürman’ın paylaşımı:

Maraş meselesinde birbirini tutmayan açıklamalar, füze olayında yaşananlar, hayat pahalılığında bir hafta önce başka söyleyip bir hafta sonra başka yönde karar üretme... Asık suratlı olmaya gerek yok elbette ama biraz daha fazla ciddiyetten kimseye zarar gelmez...