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TUFAD’dan “Kültürlerin Kaynaşması”için katkı    

TUFAD’dan “Kültürlerin Kaynaşması”için katkı    

Kültürleri bir kez daha İskele’de buluşturan İskele Belediyesi “3. Kültürlerin Kaynaşması” etkinliğinde Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD) da ev sahipliği yaptı.

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Kültürleri bir kez daha İskele’de buluşturan İskele Belediyesi “3. Kültürlerin Kaynaşması” etkinliğinde Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD) da ev sahipliği yaptı.

Bu yılın başında kurulan ve çalışmalarını sürdüren sirtaki grubu İskele’de Kültürlerin Kaynaşması etkinliğinde ilk gösterilerini sunmuş oldu. Dünya’da kalıcı bir barış ortamının yaratılması ve farklı kültürlerin kaynaşması adına birçok kültürel etkinliğe katkı koyan TUFAD, “Güzel bir kültüre sahip güzel bir coğrafyanın içindeki kültür yapısını ileri taşımak ve devam ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Kültürümüzü sonraki nesillere anlatmak ve aktarmak ‘Kıbrıs’ımızı koruyabilmek demek, olduğuna  inanıyoruz. Dernek olarak bu tür kültürel buluşma ve kaynaşma amaçlı etkinliklere destek vereceğiz” mesajını verdi.  (Mustafa Erkan)

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