TUFAD’da ‘1974 Sonrası Kıbrıs’ta Eğitim Revizyonu ve Kültür Yozlaşması’ konuşuldu

Mustafa ERKAN

Tufad, 25. yıl etkinlikleri çerçevesinde bir etkinliğe daha imza koydu. Geçtiğimiz günlerde “1974 Sonrası Kıbrıs’ta Eğitim Revizyonu ve kültür yozlaşması” konulu panel TUFAD binasında gerçekleştirildi. Panele Kıbrıs’ın kuzeyinden ve güneyinden tanınmış konuşmacılar katıldı. TUFAD başkanı Ali Tümsoy’un konuşmasıyla başlayan gece diğer konuşmalarla devam etti. Konuşmacılar, Yönetmen-Yazar Yaşar Ersoy, KTÖS Genel Sekreteri ve Eğitimci Şener Elcil, Eğitimci Christina Valentinou ve Yönetmen Christos Zanos oldu. Moderatörlüğü öğretim görevlisi Manolya Sinemacıoğlu ve sunuculuğu da Hüseyin Ağlamaz gerçekleştirdi. Panele dernek elemanları yanında halk da yoğun ilgi gösterdi. Gece sonunda katılımcılara teşekkür belgeleri takdim edildi.