TUFAD ve Vasilitzia’dan ortak etkinlik "Kıbrıslı gel ve dans et"

Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD) ile Kıbrıs’ın güneyindeki partneri VASILITZIA Kültür Kulübü, "Kıbrıslı gel ve dans et" sloganıyla iki toplumlu etkinlik düzenledi.

TUFAD’dan yapılan açıklamaya göre, Larnaka'da yer alan ortak etkinlikte, TUFAD Başkanı Ali Tümsoy ile VASILITZIA Başkanı Antonis Lazarou konuşma yaptı.

Tümsoy, amaçlarının Kıbrıslıların birbirlerini daha iyi anlayabilmeleri ve birlikte uzun yıllar barış içinde yaşayabileceklerine inanmalarını sağlamak olduğunu söyleyerek, “Biz hepimiz Kıbrıslıyız, ortak varlığımızı, ortak kültürümüzü, ortak danslarımızla mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Şairler Vassilis Vlakas ve Andreas Latsis’in şiir okuduğu etkinlikte, "iki toplum arasındaki danslarda ortak unsurlar" konusunda Lucia Lazarou ve Can Sözer konuşma yaptı.

İki grup daha sonra ortak şarkılar ve ortak danslar sergiledi.

VASILITZIA Başkanı Antonis Lazarou: “TUFAD – Vasilitzia sadece Kıbrıslı olarak yaşama dileğiyle biraraya geldi ve bu şekilde yürüyoruz. Kıbrıslılık bilinciyle biraraya geldiğimiz ve etkinliklerde ortak bir kültürümüz, ortak geleneklerimiz, ortak bir birlikteliğimiz , ortak bir varlığımızın olduğunu iletmeye çalışıyoruz. Sesimizi yükseltelim, mesajımızı iletelim... Birleşmiş bir Kıbrıs olmazsa bu topraklarda bu topraklarda bir geleceğimiz olmayacak”

TUFAD Başkanı Ali Tümsoy: “Yıllardır, yaklaşık 16 yıldır Vasilitzia ile ayni çizgide ayni yolda, ayni amaç için çaba sarfediyoruz. Danslar yapıyoruz, sohbetler yapıyoruz... Amacımız Kıbrıslıların birbirlerini daha iyi anlayabilmeleri ve birlikte uzun yıllar barış içinde yaşayabileceklerine inanmalarını sağlamaktır. Biz hepimiz Kıbrıslıyız, ortak varlığımızı, ortak kültürümüzü ortak danslarımızla mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.”