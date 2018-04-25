TUFAD ve VASİLİCA,  Belendri’de buluştu

Kıbrıs’ta barış için kültürel anlamda birlikte hareket eden TUFAD ve VASİLİCA Geçtiğimiz hafta sonu Trodos Belendri'deki PEO tesislerinde buluştu. Sürekli gelişerek devam eden ilişkiler bir kez daha tazelendi.

Gelenekselleşerek düzenlenen iki toplumlu kampın, birlikte daha çok vakit geçirmek amacıyla 4. sü gerçekleşti. Etkinlikte, iki toplumun birlikte yaşaması için Kıbrıs halk danslarının büyük etkisi olduğuna, kültürümüzün ne kadar benzer olduğuna vurgu yapıldı. İki örgütün konuşmalarında, iki derneğin birliktelii ve barış sürecindeki mücadelelerine vurgu yapıldı.

Uzun yıllardır birlikte çalışmalar ve etkinlikler yapan TUFAD ve Vasilica halk dansları örgütleri Belendri’deki PEO tesislerinde iki taraftan gelen 70 civarı kişiyle güzel iki gün geçirdi.

Gecede iki dernek ortak açıklamasında: “Aynı topraklarda doğup aynı suyu içerek büyüdük. Aynı müzikleri çalıyor, aynı müzikleri söylüyoruz, aynı dansları oynuyoruz. İki toplum olarak bizler birbirimize benziyoruz. En büyük hayalimiz kendi öz kültürümüzle, bölünmemiş tek Kıbrıs’ta yaşamak istiyoruz. Danslarımızla bunu başarmaya çalışıyoruz. Birlikte yaşayabileceğimizi, ülkemizin her bir tarafında ve uluslararsı etkinliklerde anlatmaya çalıştık” dedi.