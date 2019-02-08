TUFAD Vasilitzia’nın dayanışma gecesine katıldı

Tufad, güneydeki partneri olan Vasilitzia Kültür Kulübü'nü dayanışma ve ödül gecesinde de yalnız bırakmadı. Larnaka'daki Mouses Live Taverna’da gerçekleşen geceye dernek yönetimi, üyeler ve tüm sevenleri katkı koydu. Devam eden gecede grupta bulunan 35 – 25 – 20 – 15 – 10 – 5 yılı dolduran yönetim kurulu üyeleri, dansçıları ve müzisyenlere plaketleri takdim edildi. Taverna müzikleri ile coşan katılımcılar samimi bir atmosferde, keyifli ve dostluk dolu bir gece geçirdiler.