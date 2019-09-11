 TUFAD, Taşköprü Sarımsak Festivaline renk kattı   

Taşköprü Belediyesi tarafından davet edilen TUFAD, CIOFF organizasyonuyla düzenlenen festivale yönetici dâhil 28 kişilik ekiple katıldı. Kıbrıs kültürünü yansıtan çeşitli etkinliklerde de yer aldı. TUFAD, Kıbrıs kültürünü yansıtan çeşitli gösteriler, gelenek göreneklerimizle yabancı kültürlerin kaynaşmasına katkı koydu… Bu etkinlikle, diğer ülkelerle birlikte bizim de müziğimizi, kültürümüzü, yemeklerimizi ve dansımızı daha da iyi tanıtmak ve öğretmek için bir şans oldu.

Mustafa Erkan

Turizm ve Folklor Araştırma Derneği (TUFAD), Kastamonu’ya bağlı Taşköprü Belediyesi tarafından 33. kez düzenlenen ‘Sarımsak Festivali, Kültür Şöleni’nde büyük beğeni topladı. Geçtiğimiz günlerde TUFAD’ın da davet aldığı ve Taşköprü’de yer alan festivalde, gösterileriyle TUFAD ekibi büyük bir beğeni ile izlendi.

Özel geceler

Taşköprü Belediyesi tarafından davet edilen TUFAD, CIOFF organizasyonuyla düzenlenen festivale yönetici dâhil 28 kişilik ekiple katıldı. Kıbrıs kültürünü yansıtan çeşitli etkinliklerde de yer aldı.

Uluslararası nitelikte düzenlen festivale TUFAD yanında, birçok yabancı ülke da katıldı. Katılan grupların kaynaşması ve arkadaşlıkların güçlendirilmesi için akşam eğlenceleri oldu. Akşamları, her grubun ‘Özel Ülkeler Gecesi’ düzenlenerek, katılan ülkelerin kendi kültürüne ait yiyecek ve içeceklerin tanıtımı gerçekleşti. TUFAD da, Kıbrıs kültürünü yansıtan çeşitli gösteriler, gelenek göreneklerimizle yabancı kültürlerin kaynaşmasına katkı koydu. Kıbrıs kültürünü yansıtan çeşitli gösteriler sunuldu. Bu etkinlikle, diğer ülkelerle birlikte bizim de müziğimizi, kültürümüzü, yemeklerimizi ve dansımızı daha da iyi tanıtmak ve öğretmek için bir şans oldu.

Festival amacına ulaştı

Köprübaşı’nda düzenlenen kapanış seremonisinde Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal grup liderlerine katılım belgelerini takdim edip teşekkür etti.

Güzel dostluklar kurulan festivalde son gün Taşköprü’den ayrılırken duygusal anlar yaşandı.

Toplulukların kültürel manada tanışması ve kaynaşması amacını taşıyan ve Uluslararası nitelikte düzenlenen CIOFF festivalinde TUFAD ülkemiz kültürünü başarıyla temsil etti.

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