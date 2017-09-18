TUFAD ile Vasilica Larnaka’da muhteşem bir gece         

Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD) ile Kıbrıs’ın en geniş kadroya sahip Larnaka’dan Vasilica derneği tüm Kıbrıs halkına örnek etkinliklerden birini daha gerçekleştirdiler. Vasilica Halk Dansları Derneği’nin 50.Yılı kutlamalarına TUFAD da eski bir ortağı olarak katkı koydu. Etkinlik geçtiğimiz gün 15 Eylül Cuma akşamı Larnaka Havaalanına yakın şehir amfitiyatrosu Pattichion’nda gerçekleştirildi. Uluslararası kapsamda gerçekleştirilen organizasyona Belarus ve Romanya’dan ekipler katıldı. Etkinlik açılış konuşmasını Vasilica başkanı Andonis Lazaru yaptı. Andonis “Derneğimizin 50. Yıl kutlamalarını yaptığımız etkinliğe hoş geldiniz. Bu gece ev sahibi olarak kabul ettiğimiz Kıbrıslı Türk Derneklerimizden TUFAD’ı aramızda görmekten mutluluk duyduk. İki dernek birlikte yabancı bir çok ülkeye ev sahipliği yaparak birliktelik kurmanın hiç kimseye zararı olmadığı mesajı gönderilmeye çalışıyoruz. Kuruluşumuzun 50.yılını kutlarken ortak kültürümüz olan danslarımızla, Larnaka’dan barış ve dostluk mesajımızı göndermeye devam ediyoruz”dedi. Gecede TUFAD yüksek performansıyle katılımcıların beğenisini topladı . Belarus ve Romanya müzikleri ve oyunlarıyla geceyi renklendirdiler. Gece sonunda grupların plaket sunumu ardından kapanış seraminisi gerçekleştirildi. Organizasyonu, koreografisi ve performanslarıyle gelen konuklara muhteşem bir görsel şölen sunuldu. Yaklaşık 1000 kişi geceye katılarak büyük bir beğeni ve coşku ile izledi. Unutulmaz bir 50. Yıl kutlamasına imza atan Vasilica, gecenin güzelliklerini tüm katılımcılarla paylaştı.