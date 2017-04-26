TUFAD  ile “şeherde” büyük coşku    

Turizm ve Folklor Araştırma Derneği (TUFAD) ‘Danslarımız, müziğimiz ve kıyafetlerimiz kimliğimizdir’ sloganıyla başlattığı etkinlikler çerçevesinde Cumartesi günü Lefke Hanı’nda “Şeherde” adı altında iki toplumlu etkinlik düzenlendi.

Kıbrıs’taki sınır kapılarının açılmasının 14. Yıl dönümüne denk gelen günde TUFAD tarafından gerçekleştirilen etkinlik farklı bir anlam kazandı. Adanın her yönünden Kuzey, Güney, Doğu Batı bölgelerimizde faaliyet gösteren güzide kültür kurumlarımızı TUFAD “Şeherde” buluşturdu. Kıbrıs kültürünün, müziklerinin, halk danslarının ve lezzetlerinin halkla buluşturulması hedeflenen ve 10.00-19.00 saatleri arasında Lefke Hanı’nda gerçekleşen etkinlikte, İki yaka tek kültür birarada coşkulu bir gün yaşandı. .

Etkinlik, gönüllü aktivistler yanında ÖZEV, Larnaka-Vasilica Halk Dansları Ekibi ve Orkestrası, Arakapas-Limasol Halk Dansları Ekibi, Lefke Belediyesi Halk Dansları Ekibi, Akçay Kültür Sanat Derneği, TUFAD Halk Dansları Ekibi, Kıbrıs Havaları Derneği, Lefkoşa Belediye Orkestrası, FOLK-DER, S.S.E.M.L Halk Dansları Ekibi, Grup Gramofon, LTB Haspolat Çocuk Halk Dansları Ekibi ve STUDIO 21 Ortak kültürümüze sahip çıkmak için Lefke Hanı’nda hepbirlikte günboyu katkı koydular. Coşkulu performanslarıyle halkımız tarafından büyük beğeni ve takdir topladılar.