TUFAD, çok kültürlü etkinliğe renk kattı

Mustafa Erkan

Çeşitli yerlerde gerçekleştirilen kültür etkinliklerinde bulunan Tufad, Yeri Kültür Kulübü tarafından düzenlenen çok toplumlu festivalde bir kez daha başarıyla yer aldı. Güney Lefkoşa’ya bağlı Yeri köyünde düzenlenen ortak etkinlikte, Kulüp Başkanı Argiri tarafından selamlama konuşması yapıldı. Ardından çeşitli ülkelerin grupları performanslarını göstermek için sıralarını aldılar. Gecede Kıbrıslı Rum, Kıbrıslı Türk, Ermeni, Maronit, Latin, Yunanistan ve Romanya grupları yer aldı.

TUFAD NE AMAÇLIYOR!

Çok kültürlü etkinliklerde Kıbrıslılık bilinciyle bir araya gelen TUFAD, Kıbrıslı olarak yaşama dileğiyle bir araya geliyor, Kıbrıslıların birbirlerini daha iyi anlayabilmeleri ve birlikte uzun yıllar barış içinde yaşayabileceklerine inanmalarını sağlamayı amaçlıyor... Tufad, etkinliklerde ortak bir kültürümüz, ortak geleneklerimiz, ortak bir birlikteliğimiz, ortak bir varlığımızın olduğu mesajını iletmeye çalışıyor.

EĞLENCELİ GECE

Yeri’de gerçekleşen festivale birçok insan katıldı. Yerel ve misafir gruplar tarafından yapılan dans performansları ardından Başkan Argiri tarafından grup eğitmenlerine teşekkür belgeleri takdim edildi. Danslarımızla, geceye gelen ziyaretçiler büyük bir coşku yaşadılar. Samimi atmosferde geçen gece keyfli ve güzel bir şekilde son buldu.