TUFAD çocukları Lösemi hastaları için farkındalık yarattı  

Mustafa ERKAN

Turizm ve Folklor Araştırma Derneği (TUFAD) kendi merkezinde bir etkinlik düzenledi. Dernek, sosyal sorumluluk kapsamında farkındalık yaratmak adına bu kez çocuklar için biraraya geldi. Düzenlenen etkinlikte kanserle mücadeleye dikkat çekildi. Tufad Çocuk Klübü , 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda “Biz farkındayık. Ya siz?” diye sordular ve maskelerini takarak farkındalıklarını gösterdiler.

“BİR DONÖR BİR HAYAT KURTARIR”

TUFAD, toplumsal bilincin oluşumuna katkı koymak ve lösemili çocuklara destek için bir araya geldi. “Kanser ve lösemi ile mücadele konusunda toplumu bilinçlendirmek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek adına 17 yıldır faaliyetlerini sürdürmekte olan Kemal Saraçoğlu Vakfı’nı takdirle izliyor, destekliyoruz” açıklaması yapan TUFAD,‘bir donör bir hayat kurtarır’ bilincinin önemine vurgu yaptı.

Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları da miniklerin yanlarında onlara destek verdi.