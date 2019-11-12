Tüccaroğlu Kuruyemiş'te yangın
Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde yer alan Tüccaroğlu Kuruyemiş'te az önce yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında soğutma çalışmaları yapıldı.
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Fehime ALASYA
Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde yer alan Tüccaroğlu Kuruyemiş'te az önce yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında soğutma çalışmaları yapıldı.
Bina içinde yoğun duman ve koku hakim olduğu görüldü. Olay yerindeki görgü tanıkları, yangının çalışanları görev başında iken makinenin alev almasıyla meydana geldiği belirtiyor.
Ayrıntılar gelecek
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