TSK birliğinde kalp krizi ve ölüm

Kıbrıs’ın kuzeyindeki Türk Silahlı Kuvvetleri birliğinde askerlik görevini ifa ederken görevli olduğu yemekhanede kalp krizi geçirerek, hastaneye kaldırılan, Kırıkkale Üniversitesi Elektrik Elektronik ön lisans programından mezun er Erbek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yakınlarından edinilen bilgilere göre herhangi bir rahatsızlığı ya da hastalığı bulunmayan Erbek’in erken vefatı sevenlerini yasa boğdu. Erbek ailesinin Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Gökdere köyü nüfusuna kayıtlı oldukları bilgisine de ulaşıldı.

Kaynak. TGRT