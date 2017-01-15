EN AZ İKİ CENEVRE: Başbakan Tsipras’ın, Dışişleri Bakanı Kotzias’ı ne derece devre dışı bırakabileceğini ve Kıbrıs konusunda ne kadar güçlü bir irade gösterebileceğini zaman gösterecek. Ancak konuya yakın kaynaklar, her halükarda, teknik çalışmaların ardından üst-düzeyde en az iki Cenevre toplantısının daha gerçekleştirilmesini bekliyorlar.

ESRA AYGIN

Yunan Başbakanı Alexis Tsipras, güvenlik ve garantiler ile ilgili önümüzdeki hafta yürütülecek teknik çalışmanın ardından Cenevre’de devam etmesi planlanan Kıbrıs konferansına katılmaya hazır olduğunu Birleşmiş Milletler’e bildirdi.

Güvenilir Yunan kaynaklarından elde edilen bilgiye göre BM Genel Sekreteri Antonio Guiterrez ile telefonda görüşen Tsipras, söz konusu toplantıya Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ile birlikte katılabileceğine dair güvence verdi.

18 Ocak’ta Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs Rum tarafı, Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık’tan gelen teknokratlardan oluşacak bir ekip, Kıbrıs Konferansı çerçevesinde Mont Pelerin’de bir araya gelerek federal Kıbrıs için olası güvenlik formüllerini değerlendirecek.

Müzakerelere yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, teknik ekip, BM'nin tarafların pozisyon ve görüşleri ile harmanlandığı dört alternatif güvenlik formülü üzerinde duracak. Teknik uzman grubun çalışmasının olumlu geçmesi durumunda, sonuçlar Cenevre’de yapılacak siyasi düzeydeki toplantıda değerlendirilecek.

Uluslararası toplum, siyasi düzeyde gerçekleştirilecek söz konusu toplantıyı başbakanlar seviyesine yükseltmek için iki gündür yoğun bir çaba sarf ediyordu. Bu çabanın, 12 Ocak Perşembe günü Cenevre’de başlayan Kıbrıs Konferansı’nda olumsuz tutumu nedeniyle tepki çeken Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias’ı devre dışı bırakmaya yönelik olduğu anlaşılıyor.

Güvenilir bir kaynağın verdiği bilgiye göre, toplantının başbakanlar düzeyinde olmasına Türkiye de sıcak bakıyor.

12 Ocak’ta BM Genel Sekreterinin gözetiminde Cenevre’de başlayan ve Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderlerin yanı sıra garantör devletler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık’ın Dışişleri Bakanlarını federal Kıbrıs’ın olası güvenlik formüllerini tartışmak için bir araya getiren Kıbrıs Konferansı’na

Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotzias’ın talebi ile ara verilmişti.

En az iki Cenevre daha

Yunanistan’ın içinde bulunduğu ekonomik durum ve kemer sıkma politikaları nedeniyle büyük bir baskı altında olan, hatta birçok siyasi analiste göre erken seçim tehdidi ile karşı karşıya olan Başbakan Tsipras’ın Dışişleri Bakanı Kotzias’ı ne derece devre dışı bırakabileceği ve Kıbrıs konusunda ne kadar güçlü bir irade ortaya koyabileceğini zaman gösterecek.

Ancak konuya yakın kaynaklar, her halükarda, teknik çalışmaların ardından üst-düzeyde en az iki Cenevre toplantısının daha gerçekleştirilmesini bekliyorlar.

12 Ocak’ta ne olmuştu?

BM Genel Sekreteri Guiterrez’in başkanlığındaki ilk oturumda, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye açılış pozisyonu olarak geleneksel “Türkiye’nin garantisinin devam etmesi” talebini ortaya koyarken, Kıbrıs Rum tarafı ve Yunanistan “garantilerin tamamıyla kaldırılması” gerektiğini savunmuşlardı. Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson ise Kıbrıs’ta bir çözüm bulunması ihtiyacına odaklanmıştı.

Olumlu ve yapıcı bir havada geçen resepsiyon ve öğle yemeğinin ardından başlayan ikinci oturumda, Genel Sekreter Guiterres, tüm tarafların pozisyonlarını içeren dört alternatif güvenlik formülü üzerinde somut bir çalışmaya geçilmesini önermişti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotzias, tüm taraflar desteğini alan bu öneriye hazırlıklı olmadığını söyleyerek itiraz etmişti. Bunun üzerine Genel Sekreter, bu hazırlığın yapılabilmesi için tüm taraflardan teknik kişilerin hemen bir araya gelerek çalışmasını önermişti. Kotzias teknik ekibinin de hazır olmadığını, Yunanistan’a dönerek hazırlık yapabilmek için toplantının yeniden bir araya gelmek üzere dağılmasını talep ettiklerini söylemişti.

Kıbrıs Rum tarafı da dahil olmak üzere tüm tarafların tepkisini çeken bu talebe, İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson “Hazırlık toplantısının hazırlığı için hazırlanmak istediğinizi mi söylüyorsunuz?” diyerek esprili bir şekilde karşılık vermişti.