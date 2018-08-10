Trump'tan Türkiye'ye yeni yaptırım

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ilgili Twitter üzerinden açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Lirası, çok güçlü dolar karşısında hızla düşüyor; buna uygun olarak çelik ve alüminyuma gümrük vergisini iki katına çıkarma yetkisi verdim" ifadesini kullandı.

Alüminyuma yüzde 20, çeliğe yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacak.

Trump, "Türkiye ile ilişkilerimiz şu sıralar iyi değil" diye de ekledi.

Trump'ın vergi açıklamalarından sonra ABD'nin 10 yıllık tahvil getirileri yüzde 2,9'un altına geriledi.

Türk Lirası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yeni yaptırımları açıklamasının ardından dolara karşı rekor düşük seviyeye indi.

Donald Trump attığı Twitter mesajında, "Türk lirası, çok güçlü dolarımız karşısında hızla düşerken Türkiye'den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdim! Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil!" dedi.

Dolar/TL kuru günlük yüzde 22 yükselişle 6,87'ye çıktı.

TL'nin yıl başından beri dolara karşı kaybı yüzde 80'i buldu.

Böylece 2018, henüz tamamlanmamış olmasına karşın liranın dalgalı kur rejimine geçilmesinden bu yana yıllık bazda en kötü performans gösterdiği yıl oldu.

Euro/dolar kuru ise 7,7717 ile yeni rekorunu kırdı. Sterlin 8,49'u buldu.