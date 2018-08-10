Trump'tan Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ilgili Twitter üzerinden açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Lirası, çok güçlü dolar karşısında hızla düşüyor; buna uygun olarak çelik ve alüminyuma gümrük vergisini iki katına çıkarma yetkisi verdim" ifadesini kullandı.

Alüminyuma yüzde 20, çeliğe yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacak.

Trump, "Türkiye ile ilişkilerimiz şu sıralar iyi değil" diye de ekledi.

Trump'ın vergi açıklamalarından sonra ABD'nin 10 yıllık tahvil getirileri yüzde 2,9'un altına geriledi.