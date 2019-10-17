Trump'tan Erdoğan'a o mektup deşifre oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın 9 Ekim'de TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği savunulan bir mektup ortaya çıktı. Söz konusu mektupta Trump, Erdoğan’a hitaben "Sen binlerce kişinin katledilmesinden, ben de Türk ekonomisinin yok edilmesinden sorumlu olmak istemem. Sert bir adam olma. Aptal olma. Seni daha sonra arayacağım" ifadelerini kullanıyor.

ABD merkezli Fox Business Network kanalından sunucu Trish Regan, Twitter hesabından Trump’ın Erdoğan’a gönderdiğini iddia ettiği bir mektubu paylaştı.

Reuters'ın haberine göre, daha sonra Beyaz Saray tarafından doğrulanan mektupta, Trump'ın Erdoğan'a "Sen binlerce kişinin katledilmesinden, ben de Türk ekonomisinin yok edilmesinden sorumlu olmak istemem. Gel anlaşalım. Sert bir adam olma. Aptal olma" dediği görülüyor.

"Sayın Başkan,

"İyi bir anlaşma için çalışalım. Binlerce kişinin katledilmesinden sorumlu olmak istemiyorsun, ben de Türkiye’nin ekonomisini mahvetmekten sorumlu olmak istemiyorum ve ederim de. Rahip Brunson konusunda sana bir örnek sunmuştum.

"Sorunlarının bazılarını çözmek için çok çalıştım. Dünyayı hayal kırıklığına uğratma. Harika bir anlaşma yapabilirsin. General Mazlum seninle müzakere etmek istiyor ve geçmişte hiç vermediği tavizleri vermeye niyetliler. Bana gönderdiği bir mektubun bir kopyasını gizli olmak kaydıyla iliştiriyorum.

"Bunu doğru ve insani bir yolla yapabilirsen tarih senden yana olacaktır. Eğer iyi şeyler olmazsa sonsuza dek şeytan olarak görüleceksin. Sert bir adam olma. Aptal olma.

"Seni daha sonra arayacağım."

Kaynak T24