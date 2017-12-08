Trump’ın Kudüs kararı Lefkoşa’da da protesto edildi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarına ilişkin kararı Lefkoşa'da da protesto edildi.

Lefkoşa Surlariçi’nde yürüyen kalabalık grup, sloganlar ve pankartlarla Trump'ın kararını ve İsrail'i protesto etti.

"Kudüse sahip çık" yazılı pankartlarla yürüyen eylemciler, Selimiye Camiisi önünde açıklama yaptı.