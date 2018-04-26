Trump'ın İspanyol 'ikizi' bulundu

ABD Başkanı Donald Trump'ın İspanya'nın bir köyünde yaşayan 'ikizi' bulundu. 63 yaşındaki İspanyol kadın Dolores Leis'in, Trump'a benzerliği özellikle sosyal medyada ilgi topladı.

Sosyal medya Trump'ın İspanya'nın Galiçya bölgesindeki Nanton köyünde yaşayan 'ikizi' Dolores Leis adlı kadını konuşuyor.

Üzerinde önlüğü, elinde küreğiyle tarlada çalışırken yerel La Voz de Galicia gazetesinden Paula Vazquez adlı gazeteciye poz veren Leis, Trump'a benzerliği ile sosyal medya kullancılarını şaşırttı.

​Sosyal medya kullancıları kadını Trump'ın bulunduğu fotoğraflara montajlamaktan de geri durmadı.

1954 doğumlu Dolores Leis ABD Başkanı'ndan 8 yaş daha küçük.

Sosyal medya haberi coşkuyla karşılasa da gazeteci Vazquez'e konuşan Leis benzerliği sakince karşılayarak "Sanırım her şey saç rengi ile alakalı" dedi.

Cep telefonu ve sosyal medya kullanmayan Leis bir anda ünlendiğini de torunlarından öğrenmiş.

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