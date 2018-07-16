Trump-Putin görüşmesi başladı

Zirvede, ABD-Rusya ilişkileri, ABD seçimlerine müdahale iddiası, Suriye, nükleer silahsızlanma, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri faaliyetleri, Kırım ve Kuzey Kore gibi konular ele alınacak.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan zirve, Putin'in geç gelmesi nedeniyle gecikmeli olarak başladı.

İki lider, baş başa görüşmenin ardından çalışma yemeğine katılacak, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Yaklaşık 4 saat sürmesi beklenen zirve yoğun güvenlik önlemleri altında yapılıyor.

İki lider, ABD-AB ilişkilerinin zayıfladığı ve Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin soruşturmanın yoğunlaştığı bir dönemde özel bir zirvede bir araya geldi.