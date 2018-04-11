Trump, ‘Kıbrıs Raporu’nu sundu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ağustos-Eylül 2017 dönemini kapsayan Kıbrıs raporunu geçen hafta Amerikan Kongresi’ne sunduğu, raporda müzakere sürecinin Crans-Montana’da çöküşüyle ilgili tarafların ve BM’nin görüşlerinin kaydedildiği haber verildi.

Haravgi’nin haberine göre Crans-Montana’daki müzakerelerin kapanmasından sonra iki liderin ağustos ve eylül aylarında toparlanma dönemine girdiğine işaret edilen raporda, her iki toplumun da müzakerelerin neden anlaşma olmadan tamamlandığını öykülemeye ve ilerleme tezlerini belirlemeye çalıştığına dikkat çekildi.

Gazeteye göre raporda, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın “federal bir Kıbrıs perspektifinin zayıflamasının, diğer en iyi seçeneğin iki ayrı devlet olduğu anlamına geldiğine” dikkat çektiği ve o dönemdeki BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi savunduğu 5 Ağustos tarihli açıklamasına yer verildi.

Habere göre Trump’un Kıbrıs raporunda, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in de 11 Ağustos’ta yaptığı “Türkiye’nin, Genel Sekreter’in normal bir devlet kurulmasına dair parametrelerine saygı göstermesi şartıyla müzakerelere dönme arzusunu” dile getirdiği açıklamasına yer verildi ve Anastasiadis’in “normal devlet” ifadesini, “güvenlik garantisi ve müdahale hakkı olmayacak” şeklinde yorumladığı kaydedildi.