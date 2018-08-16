Trump, Kıbrıs için Garber’de niyetli

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Tam Yetkili ve Olağanüstü Kıbrıs Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak Judith Gail Garber’i atamaya niyetli olduğunu açıkladı.

Garber’in atanması için Senato onayı gerekiyor ve atamayla ilgili sürecin üç ay sürmesi bekleniyor.

Şimdiki Büyükelçi Kathleen Doherty’in görev süresi 2018’in sonunda bitiyor.

Üst Düzey Yurt Dışı Hizmetlerinde bulunan Garber, 1984’ten bu yana Amerika’nın diplomatı olarak görev yapıyor.

Judith Gail Garber, 2012 yılından bu yana ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Okyanuslar, Uluslararası Çevresel ve Bilimsel İşler Bürosu’nda Baş Müşavir Vekili görevini yürütüyor.

2007-2009 yılları arasında ABD Dışişleri Avrupa ve Avrasya İşleri Bürosu’nda Müsteşar Yardımcılığı ve Letonya’da, 2009-2012 yılları arasında Riga ABD Büyükelçisi olarak görevi yapan Garber, yurtdışında altı ABD misyonunda hizmet verdi.

Garber İspanyolca, İbranice, Çekçe ve Letonca biliyor.