ABD Kongresi’nde dün gerçekleşen törende Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts'ın huzurunda yemin ederek ABD'nin 45. Başkanı olan Donald Trump, "Bugün sadece yönetim bir partiden diğerine geçmiyor; aynı zamanda gücü Washington'dan halkın kendisine geri veriyoruz" dedi.

Kongre bahçesindeki tören alanında yaptığı konuşmasında, kendi yönetimiyle iktidarın yeniden Amerikan halkına geçeceği vurgusunu yapan Trump, özellikle ekonomik anlamda Amerikan halkına bugünkünden daha müreffeh bir dönem vaadinde bulundu.

Başkent Washington'da biriken gücü Amerikan halkına yeniden dağıtacağını vurgulayan Trump, "Bugün sadece yönetim bir partiden diğerine geçmiyor; aynı zamanda gücü Washington'dan halkın kendisine geri veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN ETTİĞİM YEMİN, TÜM AMERİKALILARA BAĞLILIK YEMİNİDİR"

"Bugünden itibaren sadece Amerika öncelikli olacak. Harekete geçme zamanı geldi. Bugün ettiğim yemin, tüm Amerikalılara bağlılık yeminidir." şeklinde konuşan Trump, verdiği sözlere sadık kalacağını belirtti.

Trump, "Amerika'nın ve dünyanın istikametini hep birlikte belirleyeceğiz. Zorluklarla karşılacağız, ancak sonunda başladığımız işi bitireceğiz." dedi.

4 yılda bir başkanlık devir teslim sürecinin yaşandığını ve bu süreçte gösterdikleri anlayış için ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama ile eşi Michelle Obama'ya teşekkür eden Trump, "Onlar muhteşemdi." ifadesini kullandı.

"YERLEŞİK DÜZEN BU ÜLKENİN İNSANLARINI DEĞİL, KENDİNİ MUHAFAZA ETTİ"

Trump konuşmasına şöyle devam etti:

"Uzunca bir süredir başkentteki küçük bir grup, yönetimin tüm imkanlarından faydalanırken halkın kendisi bundan kendi payına düşeni alamadı. Washington gelişti, ancak halk bu zenginlikten nasiplenemedi. Politikacıların refah düzeyi arttı, ancak istihdam azaldı ve fabrikalar kapandı. Yerleşik düzen bu ülkenin insanlarını değil, kendini muhafaza etti. Onların zaferi sizin zaferiniz değildi. Onların başarısı sizin başarınız değildi."

Kendi başkanlığı ile tüm bunların değişeceği vaadinde bulunan Trump, "Bugün sizin gününüz, bu sizin kutlamanız ve ABD sizin ülkenizdir." dedi.

"Asıl önemli olan şey hangi partinin yönetimi kontrol ettiği değil, fakat yönetimin halkın kontrolü altında olup olmadığıdır." ifadelerini kullanan Trump, 20 Ocak 2017 gününün "halkın yeniden ülkedeki iktidarı ele aldığı gün olarak hatırlanacağını" söyledi.

Eğitim sistemine para boca edildiğini, ancak gençlerin birçok bilgiden yoksun kaldıklarını anlatan Trump, "Suç, çeteler, uyuşturucu çok fazla hayat aldı ve ülkemizi talan etti. ABD'de kan dökme bugün burada sona eriyor." şeklinde konuştu.

TRUMP'IN EKONOMİ VAATLERİ

Ekonomiyle ilgili sözlerinde dikkat çekici vurgular yer alan Trump, şunları söyledi:

"Onlarca yıl boyunca yabancı ülke endüstrilerini Amerikan endüstrilerinin zararına zengin ettik. Amerikan ordusunun çok üzücü şekilde tükenmesine izin verirken diğer ülkelerin ordularını sübvanse ettik. Kendi sınırlarımızı korumayı reddederken, diğer ülkelerin sınırlarını koruduk. ABD'nin altyapısı harap duruma düşerken, deniz aşırı ülkelere trilyonlarca dolar harcadık. Bizim ülkemizin zenginliği, güveni ve gücü dağılırken, diğer ülkeleri zengin ettik."

Fabrikaların bir bir kapandığını ve orta sınıfın refahının ellerinden sökülüp alındığını kaydeden Trump, bunun artık geçmişte kaldığını dile getirdi.

"ÖNCE AMERİKA GELECEK"

Sözlerine, "Bugün burada dünyanın tüm şehirlerinde, başkentlerinde ve güç odağında duyulması gereken yeni bir iradenin kurulması için toplandık. Bugünden sonra topraklarımızı yeni bir vizyon yönetecek. Bugünden itibaren önce Amerika gelecek." şeklinde sürdüren Trump, ticaret, vergi, göçmenlik ve dış politika hakkındaki her kararda Amerikalıların karar verici olacağının altını çizdi.

Amerikan ürünlerini üreten diğer ülkelere karşı gerekli sınır ve gümrük önlemlerini alacaklarını vurgulayan yeni başkan, "Her nefesimle sizin için mücadele edeceğim ve sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacağım. ABD yeniden kazanmaya başlayacak. İstihdamı geri getireceğiz. Sınırlarımızı geri getireceğiz. Zenginliğimizi geri getireceğiz. Hayallerimizi geri getireceğiz." şeklinde konuştu.

Yeni yollar, köprüler, havaalanları, tüneller ve tren yolları inşa edeceklerini ifade eden Trump, "İnsanlarımızı devlet yardımından kurtarıp çalışmasını sağlayacağız. Ülkemizi Amerikalıların emeği ve elleri ile yeniden inşa edeceğiz." dedi.

"AMERİKAN MALI AL, AMERİKALI İŞÇİ ÇALIŞTIR"

Trump, kampanya döneminde de birçok kez dile getirdiği "Amerikan malı al, Amerikalı işçi çalıştır" sloganını bir kez daha tekrar ederek, "Dünya ülkelerinin dostluluğu ve iyi niyetini gözeteceğiz ancak bunu yaparken ülkelerin kendi çıkarlarına öncelik verme hakkına saygı duyacağız." ifadelerini kullandı.

Dış politikayla ilgili sözleri arasında, "Eski ittifakları güçlendireceğiz ve yenilerini kuracağız." diyen ABD'nin yeni başkanı, modern dünyanın "radikal İslami terörizme" karşı birleşeceği ve onu yeryüzünden sileceği vurgusunu yaptı.

Konuşmasının sonunda siyasetinin temelinin "ABD'ye tam bağlılık" olacağını anlatan Trump, "Fikirlerimizi açıkça konuşmalıyız, anlaşmazlıklarımızı dürüstçe tartışmalıyız, ancak her zaman birlikten yana olmalıyız. ABD birleştiğinde yenilemez." şeklinde konuştu.

Yemin töreni ve konuşmasının ardından Trump, Kongrede onuruna verilen geleneksel yemeğe katıldı.

TRUMP'IN KONUŞMASIYLA NEW YORK BORSASI DÜŞTÜ

Trump’ın, ABD Kongresindeki törende yemin ederek yaptığı ilk resmi konuşmanın ardından New York borsasında kayıplar görüldü.

Dow Jones Sanayi Endeksi 70 puan kaybederek 19.761,58 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 9 puan düşüşle 2.265,30 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 23 puan azalarak 5.543,10 puana kadar geriledi. Ancak, güne kazançlarla başlayan endekslerdeki pozitif seyir devam etti.

Trump'ın konuşmasının ardından Amerikan doları diğer para birimlerine karşı da değer kaybetti.

Dolar/TL paritesi yüzde 1,4 düşüşle 3,7723 seviyesine, dolar/avro paritesi 0,9354 - 0,9370 bandına, dolar/sterlin paritesi 0,8099 - 0,8112 aralığına kadar geriledi.

Amerikan dolarındaki düşüşün ardından petrol fiyatlarında sınırlı yükseliş görüldü. ABD'de Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı 53,44 dolara, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da 55,56 dolara kadar yükseldi.

Uzmanlar, Trump'ın bugünkü konuşmasında ekonomi alanında yapmayı vadettiği planlar hakkında yeni bir bilgi vermemesinin piyasalarda hayal kırıklığı yarattığına dikkati çekerek, Trump'ın "korumacı" olarak algılanan ticaret açıklamalarının da yatırımcılarda tedirginlik yarattığını vurguladı.

Seçim kampanyası sırasında ABD'nin en büyük üç ticaret ortağından ikisi olan Meksika ve Çin'den ithal edilen mallara sırasıyla yüzde 35 ve yüzde 45 gümrük vergisi uygulamayı vadeden Trump, bugünkü konuşmasında da "Sınırlarımızı, bizim ürünlerimizi üreten, şirketlerimizi çalan ve istihdamımıza zarar veren diğer ülkelerin yağmalamalarından korumalıyız." ifadesini kullandı.

HALKI SELAMLADI…

Trump, başkent Washington'da Kongre binasındaki yemin töreni ve onuruna verilen öğle yemeğine katıldıktan sonra Beyaz Saray'a geçerken halkı selamladı.

Yemekte konuklara hitap eden Trump, Demokrat rakibi Hillary Clinton ve eşi eski ABD Başkanı Bill Clinton'a yemeğe katıldıkları için teşekkürlerini sundu.

Salondaki davetlilerden Clinton çiftini ayakta alkışlamalarını isteyen Trump, "Başkan Bill Clinton ve Bakan Hillary Clinton'un geleceklerini duyduğumda çok onurlandım." dedi.

Donald Trump ve eşi Melania Trump, daha sonra Pensilvanya Bulvarı'nda düzenlenen resmigeçit töreninde Kongre binasından Beyaz Saray'a kadar olan güzergahın bir bölümünü yürüyerek geçti. Yol kenarında bekleyen ve kendilerine sevgi gösterilerinde bulunan on binlerce kişiyi selamlayan Trump çiftine törende ABD'nin üst düzey yetkililerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 8 bin kişi ile orduya bağlı mangalar eşlik etti.

Kongre Devir Teslim Töreni Komitesinden alınan bilgiye göre, 1801 yılında dönemin ABD Başkanı Thomas Jefferson tarafından başlatılan ve o zamandan bu yana geleneksel olarak yapılan resmigeçit törenini vatandaşların yakından izlemesi için kontrol noktaları oluşturuldu.

TRUMP ONURUNA WASHİNGTON KONGRE MERKEZİ VE ULUSAL MÜZE BİNASINDA BALOLAR VERİLDİ

ABD başkanlarına geleneksel olarak verilen resmi balolarda Donald Trump ve eşi Melania Trump ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence hazır bulundu.

Trump ailesi, akşam saatlerde Washington Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Bağımsızlık ve Özgürlük" balolarının ardından, Ulusal Müze binasına geçerek Silahlı Birlikler Hizmeti Balosuna katıldı.

Donald ve Melania Trump çifti, Frank Sinatra'nın "Benim Yolum" adlı parçası eşliğinde dans etti.

Kongre binasındaki balolar 50 dolar karşılığında halka açık yapıldı ancak Ulusal Müze binasındaki baloya sadece özel davetliler girebildi.

Ülkede 1809 yılında James Madison döneminde başlayan resmi balolara, Woodrow Wilson ve Warren G. Harding gibi başkanlar "gereksiz" gördüğü için katılmamıştı.

TRUMP'IN İLK İMZASI OBAMACARE'İN İPTALİNİ ÖNGÖRÜYOR

Trump, Oval Ofis'te imzaladığı ilk kararnamede, eski Başkan Barack Obama döneminde çıkarılan ve "Obamacare" olarak bilinen sağlık reformu yasasının iptali sözüne bağlı kalacağının sinyalini verdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Oval Ofis'te başkan olarak geçirdiği ilk saatlerinde iki kararnameye imza atan Trump'ın, kamuoyunda "Obamacare" olarak bilinen sağlık reformu yasasının iptalini öngören metni imzaladığı bildirildi.

Amerikan kamuoyunda uzun zamandır tartışmalara neden olan ve Trump'ın "İlk icraatım iptal etmek olacak." dediği Obamacare, Cumhuriyetçilere göre vatandaşlara yüksek maliyetler üretiyor.

Trump kararnamesinde, "Obamacare'in vatandaşlar üzerindeki ekonomik yüklerinin azaltılması için" gerekli önlemlerin alınacağına vurgu yaptı.

ABD Temsilciler Meclisi, geçen hafta içinde "Obamacare"in kaldırılmasını kolaylaştıracak bir düzenlemeyi onaylamıştı. Söz konusu düzenleme, Temsilciler Meclisinden önce Senato’da da kabul edilmişti. Bu düzenlemeyle Cumhuriyetçilerin "Obamacare"in kaldırılmasına bir adım daha yaklaştıkları ifade edilmişti.

FEDERAL DÜZENLEMELERİ DURDURDU

Beyaz Saray'dan yapılan bir diğer açıklamada ise Trump'ın, verdiği talimatla farklı bakanlık ve kurumlara atanan yeni isimler koltuklarına oturana kadar imza bekleyen tüm federal düzenlemelerin dondurulduğu bilgisi paylaşıldı.

PROTESTOLAR…

Öte yandan Trump’ın yemin töreni öncesi, bir grup maskeli protestocu ile polis arasında arbede yaşandı.

Başkent Washington'da siyah giymiş, maskeli protestocular, mağazaların ve restoranların camlarını kırdı. Polis, göstericileri biber gazı kullanarak dağıttı.

Protestolar yemin ve resmigeçit törenleri sırasında da devam etti.

Trump, Kongre binasından ayrılıp resmigeçit töreniyle Beyaz Saray'a giderken tören güzergahı ve Beyaz Saray'a yakın caddelerde polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı.

Caddelerdeki bazı çöp kutuları, metal gazete kutuları ve bazı araçları ateşe veren göstericilere polis ekipleri biber gazıyla müdahalede bulundu. Arbede sırasında bazı göstericiler polis araçlarına saldırıp camlarını kırdı.

Amerikan medyasındaki haberlere göre, 100'ün üzerinde gösterici gözaltına alındı, iki polisin de aralarında bulunduğu birçok kişi yaralandı.

NEW YORK'TA TRUMP KARŞITI GÖSTERİLER…

New York kentinde de, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevine başlamasını protesto eden göstericilerden 7'si gözaltına alındı.

Aşağı Manhattan'daki Foley Square'de yağmur altında toplanan 2 bine yakın protestocu, Wall Street'te yer alan Trump Building'in önüne kadar yürüdü.

"Sosyalist Alternatif" adlı grubun düzenlediği protestoya işçi sendikaları, "Siyahların Yaşamı Önemlidir" ve "Wall Street'i İşgal" hareketlerinin üyeleri de destek verdi.

Yürüyüşe katılan ve bazıları Filistin bayrağı taşıyan kişiler, Trump karşıtı slogan attı.

Katılımcılar, "Milyarder sınıfına karşı siyasi devrime ihtiyacımız var" ve "Yeni bir partiye ihtiyacımız var" gibi yazıların bulunduğu pankartlar da taşıdı.

Kentte yaşayan bazı grupların haklarının dile getirildiği gösteride, asgari ücretin yükseltilmesi ve sosyal adalet talepleri öne çıktı.

SİVİL İTAATSİZLİK EYLEMİ

New York 5. Cadde'deki Trump Tower önünde yapılan gösteride ise caddeye oturarak sivil itaatsizlik eyleminde bulunan New York Meclis Üyesi Jumaane Williams ve annesi dahil 7 kişi gözaltına alındı.

Kelepçelenen göstericiler, polis minibüslerine bindirilerek polis merkezine götürüldü.

New York'taki diğer bir Trump karşıtı eylemde ise Manhattan ile Queens'i bağlayan Queensboro Köprüsü'ne, "Duvarlar değil köprüler" yazan pankart asıldı.

Los Angeles, San Francisco, Miami, Seattle ve Denver kentlerinde de Trump karşıtları gösteriler yapıldı ancak bu eylemler olaysız sona erdi.