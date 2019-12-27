Trodos'ta beyaz Noel
Trodos’ta yoğun kar yağışı güzel manzaralar ve derelerde yoğun su akışına sebep oldu.
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Trodos’ta yoğun kar yağışı güzel manzaralar ve derelerde yoğun su akışına sebep oldu.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, Noel gecesinin yüksek kesimlerdeki köylerde kar yağışıyla geçtiğini, bölgeye gidişlerde araç kuyrukları oluştuğunu yazdılar.
Haberde, Trodos’ta kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu belirtildi.
Fotoğraflar Sosyal Medya
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