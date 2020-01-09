Trodos'a ulaşım zor

Kıbrıs’ın güneyinde polis, Trodos’a gitmeye planlayan sürücülerin çok dikkatli olmalarını istedi. Trodos’a sadece 4 x4 ve kar zinciri takılı araçlarla ulaşmanın mümkün olduğuna işaret eden polis ayrıca şu yollar için de aynı durumun geçerli olduğunu duyurdu;

Pedhoulas – Prodromos

Pinewood – Kakopetria

Prodromos – Platres

Prodromos – Lemithou

Kapalı olan yollar

Milikouri – Ayios Nicolaos yolu, Korakou ve Flasou arasındaki köprü, Kato Moni'den Ayia Marina Xyliotou’ya giden eski yol ve Peristerona ilkokulu yanındaki yolun ise tüm araçlara kapalı olduğu açıklandı.

Açıklamada ayrıca, Kakopetria’dan Karvounas’a giden yolun açık ancak kaygan olduğu belirtildi.

Trodos’un zirvesindeki karın ise 1.20 metre kalınlığında olduğu açıklandı

Baf bölgesinde ise, Baf’tan Poli’ye giden yolun bir kısmında çökmeler meydana geldiği ve trafiğin tek şeritten sağlandığı haber verildi.