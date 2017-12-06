Trodos’a ilk kar düştü…

Hava sıcaklığının düşmesi ile Trodos’un yüksek kesimlerine ilk kar da düştü…

Adanın en yüksek kesimi olan Trodos Dağları birkaç saat içinde beyaza büründü, ortaya güzel manzaralar çıktı.

Meteoroloji Dairesi’nin fırtına ve yağmur uyarısı yaptığı dün itibarıyla, zaman zaman kuvvetli rüzgar ve yağmur etkili oluyıor.

Meteoroloji Dairesi, dün ve dün gece en çok yağışın 13 kg/m² ile Beylerbeyi’nde kaydedildiğini bildirdi.

Dün sabah saat 08:00’den bu sabah saat 08:00’e kadar yapılan ölçümlere göre, Beylerbeyi’ni 9 kg/m² ile Tatlısu, Alevkaya ve Alsancak takip etti. Mallıdağ, Kantara ve Esentepe’de ise 7 kg/m²’lik yağış kaydedildi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde 5 kg/m² ‘lik yağış saptanırken; yağış alan diğer yerlerde ise 4 kg/m² ve altında yağış miktarı belirlendi.