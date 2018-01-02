Trodos Dağları’nda “Beyaz Yılbaşı”

Trodos Dağları’na önceki akşamdan itibaren kar yağdığı ve dağların beyaza büründüğü bildirildi.

Politis gazetesi, Rum polisinin, Trodos’a yalnızca 4x4 araçlar ile kar lastiği bulunan araçların gidişine izin verildiğini ve bölgeye gideceklere, sis lambalarını açmaları ve araçlarını yavaş kullanmaları çağrısı yaptığını açıkladığını yazdı.