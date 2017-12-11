Tren fil sürüsüne çarptı!

Hindistan'ın kuzeydoğusunda bir trenin fil sürüsüne çarpması sonucu 5 filin öldüğü bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberde, Assam eyaletinde trenin raylardan yolun karşısına geçen fil sürüsüne çarpması sonucu 5 filin öldüğü kaydedildi.

Demiryolu yetkilileri, bölgede trenler için hız limiti olmadığını belirterek, bu tip kazaların engellemesi için önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

Geçen ay da ülkenin kuzeydoğusunda Gauhati kenti yakınlarında yolcu treninin nesli tükenmekte olan Asya fil sürüsüne çarpması sonucu 2 fil ölmüştü.

Assam'da yaklaşık 5 bin 700 filin yaşadığı tahmin ediliyor.