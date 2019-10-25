TRAVMALAR ADASI-2

Bir düşünün lütfen: Kıbrıs sorununun başladığı 1964'ten, hatta adanın ikiye bölündüğü 1974'ten bugüne dünyada neler değişti?

Soğuk savaş vardı, bitti.

Sovyetler Birliği vardı, dağıldı.

Avrupa'da yeni bağımsız devletler doğdu.

Sınırlar değişti.

Almanya iki parçaydı, birleşti.

İrlanda'da mükemmel olmasa da barış sağlandı.

Avrupa Birliği gibi dev bir ortaklık oluştu.

Ortak para birimine, önce ECU'ya, sonra EURO'ya geçildi.

Teknoloji inanılmaz gelişti.

Dünyada globalizasyon süreci yaşandı.

Hatta küresel ısınma yüzünden iklimler değişti.

Fakat Kıbrıs'ta bir şey değişmedi. 1964'teki BM Güvenlik Konseyi kararı hala geçerlidir. BM Kıbrıs Barış Gücü tam 55 yıldır adadadır.

1974 savaşından sonra varılan Ateşkes Antlaşması hala yürürlüktedir.

Yani Kıbrıs'ta hala 'savaş hali' devam ediyor.

Ve bu durum Kıbrıslıları 60 yıldan fazla bir süredir tehdit ediyor.

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Ada silah ve mühimmat deposudur. Her yer askeri bölgedir. Ortadoğu ve Afrika'daki dini, etnik, mezhepsel çatışmalar da Kıbrıs'ı tehdit ediyor

ama asıl mesele bir 'barış anlaşması' olmamasıdır.

Bazıları için Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarıdır.

Stratejiktir Kıbrıs bazıları için...

Kimilerine göre Kıbrıs bir diplomasi oyunudur.

Uluslararası bir meseledir, milyonlarca sayfalık rapordur, on binlerce saatlik toplantıdır, tonlarca ağırlıkta ciltlere sığacak hacimde demeçtir, söylevdir, karşılıklı suçlamadır Kıbrıs...

Oysa bizim için Kıbrıs vatandır.

Bizim için Kıbrıs'ta çözüm, yaşamın güvencesidir.

Ateşkes koşullarının ortadan kalkması, küçük adanın barut fıçısı olmaktan kurtarılmasıdır Kıbrıs'ta federal çözüm...

Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğidir Kıbrıs'ta barış.

Onlar da savaşın, göçün travmasını yaşamasın diyedir bütün çabamız…

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Petrolünüz de gazınız da...

Stratejiniz de taktiğiniz de...

Uluslararası çıkarlarınız da...

Doymak bilmeyen kar güdünüz de...

Siyasal dar hesaplarınız, hırslarınız, hedefleriniz de...

Konjonktür ve reel politiğiniz de...

Hiçbiri umurumda değil!

Çünkü bunların hiçbiri Kıbrıs'ta barışa hizmet etmiyor. Tüm bunların yerine Kıbrıs'a 'insanların yaşadığı bir toprak parçası' olarak bakın.

Siyasetin, çıkar ve paylaşım kavgalarının mezesi olmaktan çıkarın artık bu küçücük adayı...

Ben 6 yaşımdayken yaşadım ama bütün Kıbrıslılar yaşadı o travmaları...

Kimileri çok daha ağırını...

Yeter artık.

Dünyada her şey değişti son yarım yüzyılda, bir Kıbrıs'taki statüko değişemedi.

El verin, destek verin, federal çözüme katkı koyun, aktif olun.

Bitsin artık bu adanın travmaları…

(BİTTİ)