Transferde son hamleler

YENİDÜZEN Spor Servisi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından belirlenen kiralık transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala takımlar, güçlü bir kadro oluşturmak adına transferler yapmaya devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Yeni Boğaziçi, Türk Ocağı, Ozanköy, Yalova, Gençler Birliği ve Gençlik Gücü takımları dün federasyon binasına gelerek anlaştıkları oyunculara imza attırdı.

Remzi resmen Türk Ocağı’nda…

K-Pet Süper Lig'in Girne ekiplerinden Türk Ocağı, Remzi Betmezoğlu'nu sezon sonuna kadar resmen kiraladı. Geçtiğimiz gün oyuncuyla anlaşan sarı siyahlı ekip, dün sabah saatlerinde oyuncuyu federasyon binasına getirterek imzayı attırdı. Gerçekleşen imza töreninde bazı yöneticilerin yanında, bazı oyuncular ve teknik direktör Derviş Kolcu da katıldı. Transfer döneminde Remzi ilk olarak Merit Alsancak Yeşilova’nın antrenmanlarına çıkmış, ancak kulübü K.Kaymaklı’nın Türk Ocağı ile anlaşmıştı. Bir süre yaşanan belirsizliğin ardından Remzi yeni takımının formasını giydi.

Ozanköy’den iki imza birden

K-Pet Süper Lig'in Girne ekiplerinden Ozanköy'ün yeni transferi Zihni Temelci, imzayı attı. Süper Lig’in ilk yarısını son sırada tamamlayan Ozanköy, yeni yabancı oyuncusuna da aynı anda imza attırdı. Girne ekibinin kadrosuna kattığı Ngagiwa Mayowa Ademola adında olan Nijeryalı oyuncu, savunmanın ortasında görev yapıyor.

Tayfun ve Cemal resmen Yalova’da

K-Pet Süper Lig'de sıkıntılı bir ilk devre geçiren Yalova, daha önceden kadrosuna katmak için anlaşmaya vardığı Cemal Yaşınses ve Tayfun Doğan'a imzayı attırdı. Tayfun'u Gençlik Gücü'nden, Cemal'ı ise Tatlısu'dan kiralayan sarı lacivertli ekip, iki oyuncuyu da dün sabah saatlerinde imzayı attırdı. İki oyuncu da, ligin ikinci yarısında Yalova formasını terletecek.

Gençler Birliği imzaları attırdı

Süper Lig’de sezon başında başarıyı hedefleyen ancak süreç içerisinde maddi sıkıntılar nedeniyle küçülmeye gitmek durumunda kalan Gençler Birliği, 4 imza birden attırdı. Kırmızı siyahlı ekip, Hamitköy’den Hasan Sarıoğlu ve Ömer Albayrak’ı, Esentepe’den Mehmet Bebek’i ve Küçük Kaymaklı’dan da Boran Esenler’i kadrosuna kattı.

Yusuf Palaz resmen Gençlik Gücü’nde…

Süper Lig’in başkent temsilcilerinden Geçlik Gücü ise dün öğle saatlerinde daha önce anlaştığı Yusuf Palaz’ı federasyon binasına getirterek imza attırdı. İlk yarıda Cihangir’de yer alan deneyimli oyuncu, Gençlik Gücü’nde bir süredir hazırlık maçlarına da çıkıyordu.

Yeni Boğaziçi yabancı hücumcusuna kavuştu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu binasına gelerek dün imza attıran bir diğer takım ise Yeni Boğaziçi takımı oldu. Doğu bölgesi ekibi, yurt dışından getirdiği yabancı oyuncu Ngauche Onyedika Samuel’e dün imza attırdı. Samuel, hücum bölgesinde görev yapıyor.